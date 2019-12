11 Eylül saldırısı kurbanları anılacak

11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezine girişilen terörist saldırılarının 8. yıl dönümünde ölenler yine "sıfır noktası"nda anılacak.



New York'da 107 katlı İkiz Gökdelenlerin yerle bir olduğu "sıfır noktası"nda düzenlenecek törende yaşamını yitiren 2 bin 752 kişinin isimlerini bu yıl yakınları ve gönüllüler okuyacak. Saldırıların ardından her yıl düzenlenen anma törenlerinde olduğu gibi yarın da iki uçağın gökdelenlere çarptığı anda saygı duruşunda bulunulacak.



Manhattan'ın güneyindeki Dünya Ticaret Merkezinin İkiz Gökdelenleri ve Amerikan Savunma Bakanlığına (Pentagon) yolcu uçaklarıyla girişilen saldırıların 8. yıl dönümünün gecesinde, kurtarma operasyonlarının anısına 88 ışık yakılacak.



Dünya ticaret merkezinin yerine dikilecek gökdelenlerin inşası merak konusu



Törenlerin değişmeyen sorunu ise yıkılan Dünya Ticaret Merkezinin yerine dikilecek gökdelenlerin bitmeyen inşası. Avukat Barry LePater, yetkililerin sıfır noktasının yeniden inşası konusundaki başarısızlığının her yıl New Yorkluları daha çok öfkelendirdiğini belirtti.



Dünyanın en yüksek binalarından birisi olacak "Özgürlük Gökdeleni"nin inşası 25 tonluk iki dev kirişin konulmasıyla 2006'da başlasa da bir üniversitenin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre gökdelenin ancak saldırıların 10. yıl dönümüne yetişmesini bekleyenlerin sayısı oldukça fazla.



'El kaide daha az korkutuyor, ancak hala tehdit'



Amerikalı yetkililere göre 11 Eylül 2001'den bu yana El Kaide zayıfladı, ancak hala ABD'ye saldırı düzenleyebilir. Amerikan Genelkurmay Başkanı Michael Mullen, El Kaide'nin ABD'ye halen saldırabileceğini ve bu hedefe yoğunlaştığını belirtirken, Paris'teki Siyasi Araştırmalar Kurumundan Jean-Pierre Filiu'ya göre, kuruluşundan 21 yıl sonra El Kaide'nin "soluğu kesildi".



Amerikan istihbaratı da El Kaide'nin bugün büyük baskı altında olduğunu, bununla birlikte hala ABD ve müttefikleri için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini belirtiyor.

Georgetown Üniversitesinden uzman Bruce Hoffman ise farklı bir noktaya parmak basıyor. Uzmana göre özellikle kriz döneminde, birçok Amerikalı terörle mücadele konusundan sıkıldı ve artık ABD'de terör saldırısı olmayacağı, bunun abartıldığı görüşünde.



11 eylül terör yıkımı



11 Eylül terör yıkımında, iç hat seferi yapan United Airlines ve American Airlines uçakları, iyi eğitim almış usta hava korsanı kamikaze pilotları olan teröristlerce kullanılmıştı. 110 katlı İkiz Gökdelenlerin ilki (Kuzey Bina), 11 Eylül sabahı yerel saatle 08.48'de (TSİ 15.48), 80. kat hizasından Muhammed Atta ve Mervan El Şehhi tarafından kaçırılan Boeing yolcu uçağıyla vuruldu.



İkinci uçak 18 dakika sonra 09.06'da 2 numaralı Güney Gökdelenine çarptı. Boston'dan Los Angeles'a gitmek üzere saat 07.59'da havalanan American Airlines uçağı korsanlar tarafından kaçırılarak güney kulesinin yıkılmasında kullanıldı. Bu sırada çoktan yayına girmiş olan TV kameraları, olayı tüm dünyaya anında canlı olarak yayınladı.



Kuzey Bina, çelik iskelet taşıyıcı elemanlarının erimesiyle 1 saat 50 dakikada kumdan kale gibi çökmesine karşılık, ikinci Boeing uçağıyla vurulan ikinci gökdelen Güney Bina, daha alt katlardan delindiğinden daha çabuk, yani 49 dakika sonra göçtü.



Washington Dulles havaalanından kalkan bir başka American Airlines uçağı, ellerinde bıçaklar ve maket bıçakları bulunan 3. terör ekibi tarafından kaçırıldı.



Bu uçakta bulunan CNN yorumcusu Barbara Olson, kocası Theodor Olson'u telefonla iki kez arayarak, “kaçırıldıklarını; yolcuların, korsanlar tarafından uçağın arka bölümüne toplandığını ve hedefin muhtemelen Beyaz Saray olduğunu” bildirdi.



Theodor Olson'un durumdan federal havacılık kurumunu haberdar etmesi üzerine Langley hava üssünden 2 (F-16) savaş uçağı havalandı, ancak bu uçaklar daha olay yerine varmadan uçak olanca hızıyla Pentagon binasına saplandı.



Karabasan henüz sonra ermemişti. New York'un Newark havaalanından San Francisco'ya gitmek üzere havalanan uçağın da korsanlar tarafından kaçırıldığı, uçaktaki yolcuların telefonla yakınlarını aramaları üzerine ortaya çıktı.



Bu uçağın hedefinin, Washington yakınlarındaki Andrews hava üssü olduğu ve uçak oraya vardığı saatlerde, Başkan George Bush'u Florida'dan getirecek Air Force-1 adlı başkanlık uçağının da aynı üsse ineceği saptandı.



Korsanların zamanlaması mükemmeldi ve hiç şüphesiz kaçırdıkları uçakla Başkan Bush'un uçağına çarpmayı amaçlıyorlardı. Ancak yolcuların korsanlara müdahalesi üzerine, kaçırılan uçak hedefine ulaşamadı ve yerel saat 10.10'da Pennsylvania eyaleti-Pittsburg kentinin 130 km uzağında Stony Creek kasabası yakınında açık araziye düştü.



Yetkililer, Başkan Bush'un Washington'a dönmesini engelleyerek Başkan'ın uçağını başka bir yere yönlendirdiler. Başkan, Nebraska eyaletindeki en güvenli Offutt nükleer hava üssü karargahına indi.