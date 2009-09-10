11 Eylül saldırısı kurbanları anılacak

11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezine girişilen terörist saldırılarının 8. yıl dönümünde ölenler yine "sıfır noktası"nda anılacak.
New York'da 107 katlı
İkiz Gökdelenlerin yerle bir olduğu "sıfır noktası"nda düzenlenecek törende
yaşamını yitiren 2 bin 752 kişinin isimlerini bu yıl yakınları ve gönüllüler
okuyacak. Saldırıların ardından her yıl düzenlenen anma törenlerinde olduğu gibi
yarın da iki uçağın gökdelenlere çarptığı anda saygı duruşunda
bulunulacak.
Manhattan'ın güneyindeki Dünya Ticaret Merkezinin İkiz
Gökdelenleri ve Amerikan Savunma Bakanlığına (Pentagon) yolcu uçaklarıyla
girişilen saldırıların 8. yıl dönümünün gecesinde, kurtarma operasyonlarının
anısına 88 ışık yakılacak.
Dünya ticaret merkezinin yerine dikilecek gökdelenlerin inşası merak konusu
Törenlerin
değişmeyen sorunu ise yıkılan Dünya Ticaret Merkezinin yerine dikilecek
gökdelenlerin bitmeyen inşası. Avukat Barry LePater, yetkililerin sıfır
noktasının yeniden inşası konusundaki başarısızlığının her yıl New Yorkluları
daha çok öfkelendirdiğini belirtti.
Dünyanın en yüksek binalarından
birisi olacak "Özgürlük Gökdeleni"nin inşası 25 tonluk iki dev kirişin
konulmasıyla 2006'da başlasa da bir üniversitenin yaptığı kamuoyu yoklamasına
göre gökdelenin ancak saldırıların 10. yıl dönümüne yetişmesini bekleyenlerin
sayısı oldukça fazla.
'El kaide daha az korkutuyor, ancak hala tehdit'
Amerikalı yetkililere göre 11 Eylül 2001'den bu yana El
Kaide zayıfladı, ancak hala ABD'ye saldırı düzenleyebilir. Amerikan Genelkurmay
Başkanı Michael Mullen, El Kaide'nin ABD'ye halen saldırabileceğini ve bu hedefe
yoğunlaştığını belirtirken, Paris'teki Siyasi Araştırmalar Kurumundan
Jean-Pierre Filiu'ya göre, kuruluşundan 21 yıl sonra El Kaide'nin "soluğu
kesildi".
Amerikan istihbaratı da El Kaide'nin bugün büyük baskı altında
olduğunu, bununla birlikte hala ABD ve müttefikleri için ciddi bir tehdit teşkil
ettiğini belirtiyor.
Georgetown Üniversitesinden uzman Bruce Hoffman ise
farklı bir noktaya parmak basıyor. Uzmana göre özellikle kriz döneminde, birçok
Amerikalı terörle mücadele konusundan sıkıldı ve artık ABD'de terör saldırısı
olmayacağı, bunun abartıldığı görüşünde.
11 eylül terör yıkımı
11 Eylül terör yıkımında, iç hat seferi yapan United
Airlines ve American Airlines uçakları, iyi eğitim almış usta hava korsanı
kamikaze pilotları olan teröristlerce kullanılmıştı. 110 katlı İkiz
Gökdelenlerin ilki (Kuzey Bina), 11 Eylül sabahı yerel saatle 08.48'de (TSİ
15.48), 80. kat hizasından Muhammed Atta ve Mervan El Şehhi tarafından kaçırılan
Boeing yolcu uçağıyla vuruldu.
İkinci uçak 18 dakika sonra 09.06'da 2
numaralı Güney Gökdelenine çarptı. Boston'dan Los Angeles'a gitmek üzere saat
07.59'da havalanan American Airlines uçağı korsanlar tarafından kaçırılarak
güney kulesinin yıkılmasında kullanıldı. Bu sırada çoktan yayına girmiş olan TV
kameraları, olayı tüm dünyaya anında canlı olarak yayınladı.
Kuzey Bina,
çelik iskelet taşıyıcı elemanlarının erimesiyle 1 saat 50 dakikada kumdan kale
gibi çökmesine karşılık, ikinci Boeing uçağıyla vurulan ikinci gökdelen Güney
Bina, daha alt katlardan delindiğinden daha çabuk, yani 49 dakika sonra
göçtü.
Washington Dulles havaalanından kalkan bir başka American Airlines
uçağı, ellerinde bıçaklar ve maket bıçakları bulunan 3. terör ekibi tarafından
kaçırıldı.
Bu uçakta bulunan CNN yorumcusu Barbara Olson, kocası Theodor
Olson'u telefonla iki kez arayarak, “kaçırıldıklarını; yolcuların, korsanlar
tarafından uçağın arka bölümüne toplandığını ve hedefin muhtemelen Beyaz Saray
olduğunu” bildirdi.
Theodor Olson'un durumdan federal havacılık kurumunu
haberdar etmesi üzerine Langley hava üssünden 2 (F-16) savaş uçağı havalandı,
ancak bu uçaklar daha olay yerine varmadan uçak olanca hızıyla Pentagon binasına
saplandı.
Karabasan henüz sonra ermemişti. New York'un Newark
havaalanından San Francisco'ya gitmek üzere havalanan uçağın da korsanlar
tarafından kaçırıldığı, uçaktaki yolcuların telefonla yakınlarını aramaları
üzerine ortaya çıktı.
Bu uçağın hedefinin, Washington yakınlarındaki
Andrews hava üssü olduğu ve uçak oraya vardığı saatlerde, Başkan George Bush'u
Florida'dan getirecek Air Force-1 adlı başkanlık uçağının da aynı üsse ineceği
saptandı.
Korsanların zamanlaması mükemmeldi ve hiç şüphesiz kaçırdıkları
uçakla Başkan Bush'un uçağına çarpmayı amaçlıyorlardı. Ancak yolcuların
korsanlara müdahalesi üzerine, kaçırılan uçak hedefine ulaşamadı ve yerel saat
10.10'da Pennsylvania eyaleti-Pittsburg kentinin 130 km uzağında Stony Creek
kasabası yakınında açık araziye düştü.
Yetkililer, Başkan Bush'un
Washington'a dönmesini engelleyerek Başkan'ın uçağını başka bir yere
yönlendirdiler. Başkan, Nebraska eyaletindeki en güvenli Offutt nükleer hava
üssü karargahına indi.