11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Rusya, terörle mücadelede ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi

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Rusya, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde ABD ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumartesi günü Moskova'nın Washington'daki diplomatik misyonu tarafından yayımlanan açıklamada Büyükelçi Anatoli Antonov, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Rusya'nın ABD ile birlikte yas tuttuğunu ifade etti ve ikili ilişkilerdeki problemlere rağmen iki ülke arasındaki terörle mücadelede iş birliği programının tekrar hayata geçirilmesini tavsiye etti.

İş birliği programı 2018-2019 yıllarında dışişleri bakanlıklarının denetiminde yürütülmüştü.

Antonov, "Rus tarafı bu formatı tekrar hayata geçirmeye hazırdır. Bu bizim doğal önceliğimizdir" dedi.

Rusya'nın 2017 ve 2019'da Saint Petersburg'da düzenlenmesi planlanan iki saldırıyı durduran istihbaratı verdiği için ABD'ye minnettar olduğunu ifade eden Antonov, "Sadece ülkelerimizin güvenliği için değil, tüm insanlık için aramızdaki problemleri kenara koymalıyız" ifadelerini kullandı.