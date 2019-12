-11 EYLÜL SALDIRILARININ 9. YILI NEW YORK (A.A) - 11.09.2010 - ABD, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarını gergin bir ortamda anıyor. ABD Başkanı Barack Obama, dört yolcu uçağını kaçıran teröristlerin yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olduğu 2001'deki saldırıların kurbanlarını anmak için Pentagon'da düzenlenecek törene katılacak. Başkan Yardımcısı Joe Biden New York'taki anma törenlerine, Obama'nın eşi Michelle Obama ve eski Amerikan Başkanı George W. Bush'un eşi Laura Bush da Pennsylvania'daki törenlere katılacak. Saldırılarda, iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz gökdelenlerine çarparak yıkılmasına neden olmuş, bir uçak Pentagon'a çarpmış, diğeri de Pennsylvania'da araziye düşmüştü. -PAPAZ JONES NEW YORK'A GİTTİ- Bu arada, saldırıların yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma tehdidinde bulunan ve son anda bundan vazgeçtiği açıklanan Amerikalı papaz Terry Jones, ''Sıfır Noktası'' olarak adlandırılan bölgenin hemen yakınına cami ve kültür merkezi inşa etmek isteyen imamla görüşmek üzere Florida'dan New York'a gitti. 50 kişilik bir cemaati olan ''Dove World Outreach Center'' (Dünyaya Yardım İçin Güvercin Merkezi) adlı aşırı dinci grubun lideri papaz Jones, daha önce yaptığı açıklamada, New York'taki saldırılarda yerle bir olan ikiz gökdelenlerin yakınına inşa edilecek cami projesinin hayata geçirilmemesi karşılığında, Kur'an-ı Kerim yakma planından vazgeçtiğini bildirmişti. Ancak projenin sahibi imam Faysal Abdülrauf, böyle bir anlaşma olmadığını açıkladı. Öte yandan, New York Belediye Başkanı Hichael Bloomberg ve ABD Başkanı Barack Obama'nın da onay verdiği tartışmalı cami inşaatı projesine destek için dün akşam yaklaşık 2 bin kişi Sıfır Noktası yakınında bir araya geldi. İnsan hakları örgütlerinin üyelerinin yanı sıra Yahudi kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı gösteride mumlar taşıyan göstericiler, projeye karşı çıkanları, Müslümanları başkalaştırmak ve ABD'nin temel insan haklarını ihlal etmekle suçladılar. Cami projesinin destekçileri bugün TSİ 21.00'de, karşıtları da TSİ 22.00'de birer gösteri düzenleyecekler. Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in de ikinci gösteriye katılması bekleniyor.