11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra komplo teorileri hala gündemde

11 Eylül saldırılarından saatler sonra ortaya atılan komplo teorileri o tarihten bu yana sosyal medyada hızla yayıldı, kapsamı da giderek genişledi.

Ama ABD ve dünyanın birçok farklı ülkesinde komplo teorilerini destekleyenlerden oluşan "11 Eylül Hakikat Hareketi" gerçeklerin saklandığını söylüyor.

Hareketin bazı önde gelen liderleri, Covid-19 ve aşılarla ilgili komplo teorilerini de benimsedi.

11 Eylül saldırılarıyla ilgili resmi açıklamaları tartışmalı bulanlar arasında üst düzey siyasetçiler, ünlülüler ve medyada öne çıkan isimler de var.

'Dünya hükümeti'

ABD "derin devletinin" saldırılardan sorumlu olduğuna inanların takip ettiği QAnon gibi yeni komplo teorileri akımlarındaki artış, 11 Eylül ile ilgili ortaya atılan komploların da yayılmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

"Loose Change" olarak bilinen bir dizi filmin internette yayılan klipleri de yalanların yayılmasına katkı sağladı.

Bazıları, saldırıları ABD hükümetinin düzenlediğini veya saldırılardan daha önceden haberdar olduğunu ve göz yumduğunu iddia ediyor.

Bunlara ek olarak, yakın zamanda ortaya çıkan bazı sanal hareketlerin inancına göre de küresel elitler, saldırılara yanıt olarak sivil özgürlükler kısıtlamayı ve otoriter bir dünya hükümeti oluşturulmasını sağlamak istiyor.

İnternette sıklıkla paylaşılan bir iddia, "jet yakıtı çelik kirişleri eritemeyeceğini, dolayısıyla Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri patlayıcılarla yıkıldığını" öne sürüyor.

Ama resmi rapora göre çakılan uçaklar kulelerin kolonların desteklerine büyük hasar verdi ve alevlerden korunma özelliğinin kaybolmasına neden oldu.