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Dünya

11 Eylül saldırılarında ölen itfaiye şefi 15 yıl sonra toprağa verildi

İtfaiye şefi, Katolik inancına göre vücuduna ait bir kalıntı olmadan defnedilemiyordu

19 Haziran 2016 22:42

ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen saldırılarında, İkiz Kuleler'de ölen itfaiye şefi Lawrence Stack'in cenaze töreni tam 15 sene sonra yapıldı.

Sebebi ise, Katolik inancına göre cezanede hayatını kaybeden kişinin vücuduna ait bir kalıntının bulunmasının gerekmesi. Ancak saldırılarda ölmesinin ardından enkazın altından Stack'in sadece ceketi bulunmuş, bedenine ait bir parçaya rastlanmamıştı.

Cenazenin gerekliliğini Stack farkında olmadan gerçekleştirdi.

Habertürk’ün New York Times'a dayandırdığı  haberine göre 6 Mart 2000 tarihinde Stack, kanser hastası bir çocuk için kan bağışlamıştı. Ancak ilik nakli için uyum olmayınca bu kan örneği, tüp içinde depoya kaldırıldı.

Olaydan yıllar sonra bu kan örneğini hatırlayan aile, böylece cenaze törenini gerçekleştirmeyi başardı.

Tören için 17 Haziran'ı seçen aile, bu tarihin Stack ile eşinin 49'uncu evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi.

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