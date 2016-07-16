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Dünya

11 Eylül raporunun 'gizli' sayfaları açıklandı; 2 Suudi istihbarat yetkilisinin olayla ilgisi var

ABD Kongresi'nde açıklanan rapor 28 sayfadan oluşuyor

16 Temmuz 2016 00:30

ABD Kongresi, 11 Eylül raporunun, Suudi Arabistan’ın saldırıyla ilişkisine dair bilgiler içerdiği iddia edilen 28 sayfalık gizli bölümünü açıkladı.

Raporun şeffaf olmasına dair yürütülen kampanyanın en etkin isimlerinden biri olan Demokrat partili Stephen Lynch, raporun 28 sayfalık bölümünün yayınlanmasının bazı soruları cevaplayacağını ifade etti. Lynch, “Bu, sorumlu olanları belli edecek” dedi.

tr.sputniknews'in haberine göre; raporda, “Başta FBI kaynakları olmak üzere, sözde Suudi istihbarat yetkilisi en az 2 kişinin olayla ilgisi olduğuna dair bilgiler var” ifadelerine yer verildi.

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