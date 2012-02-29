'11 Eylül kurbanlarının külleri çöpe atıldı'

T24 - ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölen bazı kişilere ait ceset parçalarının yakıldıktan sonra küllerinin çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre, kaçırılan uçaklardan birinin çakıldığı Pentagon binası ve Pennsylvania'da düşen diğer uçaktaki kurbanlardan bazılarına ait ceset parçaları, ortadan kaldırılması için özel bir şirketle anlaşıldı.

Raporda söz konusu ceset parçalarının test ve teşhis edilecek halde olmadığı belirtildi.



Morgda inceleme



Küllerin çöpe atıldığı, Savunma Bakanlığı'nın Delaware eyaletindeki Dover Port askeri morgunda yaptığı inceleme sırasında ortaya çıktı.

Ülke dışında görev yaparken ölen askerlerin cesetleri önce bu morga getiriliyor.

Ancak Washington Post gazetesinin araştırmasında ceset parçalarının da buraya getirildiği ve bunların yakıldıktan sonra küllerinin çöpe atıldığına dair kanıtlara ulaşıldı.

Bu uygulamaya 2008'de son verildi.

Dover morguyla ilgili raporda ceset parçalarının toplam 3 bin kişinin öldüğü 11 Eylül 2001'deki saldırılardan hemen sonra başladığı belirtiliyor.

Raporda teşhis edilemeyen ceset parçalarının yakıldığı ve küllerin bir biyomedikal atık şirketine verildiği teyit ediliyor.

Yetkililere göre, söz konusu şirket parçaların yakılmasından sonra arta kalanları bir kez daha yakıyor ve küllerini çöpe atıyordu.

Dover'daki yetkililer, son yakma işleminden sonra geride bir şey kalmadığını sanıyordu.

New York'taki ikiz kulelerde ölenlerin cesetlerin de aynı işleme tabi tutulduğuna dair bir kanıta rastlanmadı.

Sotuşturma heyetine başkanlık eden emekli Orgeneral John Abizaid, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında "Bunlar olmamalıydı" dedi.

11 Eylül'de hava korsanlarının kaçırdığı bir uçağın Pentagon binasına çakılması sonucu 184 kişi ölmüştü.

Pennsylvania'da yolcuların hava korsanlarına müdahalesi sonrasında düşen uçakta da 40 kişi hayatını kaybetmişti.