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Dünya
Deutsche Welle

11 Eylül kurbanları anılıyor

11 Eylül saldırısının kurbanları düzenlenen törenlerle anılıyor. Tören her yılki rutinde geçse de olayın meydana geldiği yer çok değişti.

11 Eylül 2014 22:50


11 Eylül‘de ABD'nin New York kentindeki İkiz Kuleler olarak adlandırılan Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıların üzerinden 13 yıl geçti. Düzenlenen törenlerde New York ve Washington'da hayatını kaybeden 3 bin kişi anıldı.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray önünde düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna eşi Michelle Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ile birlikte katıldı.

Radikal İslamcı teröristler, 11 Eylül 2001 tarihinde yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a saldırı düzenlemişlerdi.

Sıfır Noktası'nda değişim

Daha önce Dünya Ticaret Merkezi binalarının bulunduğu ve Ground Zero / Sıfır Noktası olarak anılan bölgede de yüzlerce kurban yakınının katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi yerel saatle saldırının düzenlendiği 8:46'da bir dakikalık saygı duruşundan sonra hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Ancak bölgenin oldukça değiştiği göze çarptı. Bölgede inşa edilen ve kentin en uzun binası olarak nitelendirilen 541,3 metrelik binanın 2015 yılında açılması planlanıyor. 2006'da temeli atılan binaya Özgürlük Kulesi adının verilmesi planlanıyordu ancak 2009'da adı One World Trade Center olarak değiştirildi. Öte yandan New York'ta 11 Eylül Ulusal Müzesi de ziyaretlere açıldı. Ancak öncelikle sadece kurban yakınlarının binaya girişine izin verildi.

Diğer New Yorklular ise akşam saatlerinde Sıfır Noktası olarak adlandırılan bölgede düzenlenecek anma törenlerine davet edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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