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Dünya

11 Eylül kurbanları "dinlenmemiş" NEW YORK (A.A)

13 Ağustos 2011 10:58

-11 Eylül kurbanları "dinlenmemiş" NEW YORK (A.A) - 13.08.2011 - İngiliz ve Amerikan polisi, Rupert Murdoch'ın medya grubunun 11 Eylül kurbanlarının telefonlarını dinlediklerine dair kanıt bulamadı. Wall Street Journal'ın haberine göre, soruşturmaya yakın kaynaklar, İngiliz polisinin şimdiye dek elde edilen belgelerde bu terör saldırılarının kurbanlarından hiçbirinin adına rastlamadığını belirtti. Murdoch'ın medya grubunun News Corp şirketine bağlı Wall Street Journal haberinde, New York emniyetinin de Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yasaların bu yönde ihlal edildiğine dair hiçbir işaret bulunmadığını bildirdiğini kaydetti. Gazete, ancak FBI'ın soruşturmasını sürdürdüğünü ve bir rakibi tarafından bilişim korsanlığıyla suçlanan grubun özellikle reklam bölümünü de içine alarak soruşturmayı genişlettiğini yazdı. İngiltere'deki telekulak skandalı sırasında, Amerikalı milletvekilleri, News Corp şirketinin, 11 Eylül saldırıları kurbanlarını da aynı şekilde dinleyip dinlemediğini anlamak için soruşturma açılmasını istiyorlardı.      İngiliz yayın kuruluşu BBC, FBI'ın, News Corp şirketinin 11 Eylül saldırıları kurbanlarının telefonlarına bırakılan sesli mesajları dinlediği iddiasını araştırdığını bildirmişti.

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