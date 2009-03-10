11 Eylül itirafı

ABD'nin Küba'daki tutukevi Guantanamo'daki beş tutsağın, 11 Eylül saldırılarını planladıklarını itiraf ettiği bildirildi.



ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) haberine göre, beş tutsak, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sorumlu olduklarını belirten bir belgeyi imzaladı.



NYT'nin, bugün kamuoyuna açıklanacağını duyurduğu belgede, beş tutsak "11 Eylül Şura Konseyi" olarak tanımlanıyor.



Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisinin NYT muhabirine bazı bölümler okuduğu "Hükümetin dokuz suçlamasına karşı İslami karşılık" başlıklı belgede, tutsakların, "Bu bizim için bir suçlama değil şereftir" ifadesini kullandıkları savunuldu.



5 Mart'ta askeri mahkemeye ulaştırıldığı kaydedilen belgeyi imzalayanlar arasında, kendisini saldırıların ana planlayıcısı olarak tanımlayan Halid Şeyh Muhammed de bulunuyor.

