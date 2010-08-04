11 Eylül Camii'ne onay çıktı

T24- New York’ta büyük tartışmalara yol açan bir cami inşaatının önü açıldı. Anıt Koruma Komisyonu, 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği bölgedeki inşaatın önünde yer alan tüm engelleri kaldırdığını duyurdu.



New York Anıt Koruma Komisyonunun aldığı bir karar, 11 Eylül saldırısının düzenlendiği ve "Sıfır Noktası" olarak anılan bölge yakınında cami inşa edilmesi önündeki engelleri kaldırdı.



New York Anıt Koruma Komisyonu, caminin yapılacağı yerdeki 152 yıllık binanın tarihi değer olma kriterlerini karşılamadığını belirledi. Komisyonun 9 üyesi tarafından oybirliğiyle alınan karar uyarınca binaya koruma statüsü verilmesi talebi reddedildi.



Böylece, söz konusu binanın yıkılmasının ardından alanda, içinde cami de bulunacak, "Cordoba Evi" isimli bir İslam kültür merkezinin yapılması önünde engel kalmadı. Merkez, 11 Eylül saldırılarının hedefi olan "Sıfır Noktası"na yaklaşık 800 metre mesafede yer alıyor.



11 Eylül kurbanları için anıt dikecekler



"Sıfır Noktası"na bu kadar yakın bir yerde cami inşa etmenin, 11 Eylül kurbanlarının hatırasına hakaret olduğunu savunan çeşitli çevreler cami aleyhinde kampanya başlatmıştı. Cami yanlıları ise merkezin 3 bin kişinin öldüğü saldırılardan beri New York'un Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı olumsuz tutum ve görüşleri aşmaya yardımcı olacağını savunmuştu. Projenin organizatörleri de merkeze 11 Eylül kurbanları için bir anıt ekleyecekleri sözünü vermişti.



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ise cami girişimine desteğini açıklamıştı vermiş, inşaat, New York Belediye Meclisi tarafından Mayıs ayında onaylanmıştı.