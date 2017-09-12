11 Eylül anmasında Trump: ABD sindirilemez

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 saldırılarının 16. yıl dönümünde anma törenine katıldı. Anma töreninde konuşan Trump, “Amerika sindirilemez” mesajı verdi.

ABD'nin topraklarında karşılaştığı en büyük saldırı olan 11 Eylül'ün 16. yıl dönümünde ülkede çeşitli anma törenleri düzenlendi.

Anma törenine, ABD Başkanı Trump ve eşi Melanie'nin yanı sıra ABD Savunma Bakanı Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford da katıldı.

El Kaide'nin üstlendiği saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı an olan 8:46'da (TSİ 15:46) New York'ta bir dakikalık saygı duruşunda bulunan ABD'lilere Beyaz Saray'dan eşlik eden Trump, daha sonra 184 kişinin öldüğü Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "düşmanlarını" ve "vahşi katilleri" uyaran Trump, "Azmimizi test etmeye cesaret edenler, yakında defedilmiş düşmanlar arasında yerlerini alacaktır" dedi ve "Amerika sindirilemez" ifadesini kullandı.

Pearl Harbor'dan daha kötü

Sözlerine devam eden Trump, "Pearl Harbor'dan bu yana ülkemize yapılan en kötü saldırı ve hatta siviller hedef alındığı için daha da kötü" şeklinde konuştu ve "masum erkek, kadın ve çocukların hayatları gereksiz bir şekilde sona erdi" sözlerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Pennsylvania'da düşen uçak için yapılan anma törenlerine katıldı. Yerel saat ile 9:45'te (TSİ 16:45) düzenlenen törende, dört El Kaide mensubu tarafından kaçırılan uçaktaki yolcularının ayaklanıp Pittsburgh kentinin 96 kilometre güneydoğusunda düşmesi ile sonuçlanan olayda kendi hayatının kurtulmuş olabileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kulelere çarpmıştı.

Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski Başkan George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.