-11 EYLÜL ANMA TÖRENİNE CAMİ TARTIŞMASI DAMGASINI VURDU WASHINGTON (A.A) - 11.09.2010 - ABD'nin başkenti Washington'da, 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünde düzenlenen anma etkinliklerine, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi yakınına İslam Kültür Merkezi kurulması projesine yönelik eleştiriler damgasını vurdu. Washington'da, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Washington Anıtı'nın yanında düzenlenen etkinliğe ellerinde bayrak ve pankartlarla gelen Amerikalılar, saldırılarda hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, Amerikan Marşı'nı okudu. Etkinlikte, daha çok, Başkan Barack Obama yönetimi ile "sıfır noktası"na İslam Kültür Merkezi kurulması projesi eleştirildi. Bazı Amerikalılar, Müslümanların ülkelerinin bir parçası olduğunu, ancak o bölgede cami istemediklerini söyledi. Öte yandan, bu yıl, bazı grupların, 11 Eylüle denk gelen Ramazan Bayramının üçüncü gününde kutlama yapılmamasını istediği ABD'de, başkent Washington'daki festival ve jazz konserleri gibi programlar, 11 Eylül saldırılarını anma törenlerinden etkilenmedi. Başkentin en popüler alanlarından Kongre Binası ile Washington Anıtı arasındaki alanda, "Siyah Ailelerin Toplanması Kutlamaları" çerçevesinde müzik, dans ve çocuklara yönelik eğlence aktiviteleri düzenlendi.