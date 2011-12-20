-11 Ekim ''Dünya Kız Çocukları Günü'' oldu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.12.2011 - Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin girişimiyle 11 Ekim tarihini ''Dünya Kız Çocukları Günü'' ilan etti. 193 üyeli BM Genel Kurulunda, 2012 yılından itibaren 11 Ekim'in ''Dünya Kız Çocukları Günü'' olarak kabul edilmesine ilişkin Türkiye, Kanada ve Peru tarafından hazırlanan karar tasarısı bütün ülkelerin onayıyla kabul edildi. Kararda, ekonomik büyüme, BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddet sarmalını kıracağı, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtildi. Kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara da büyük rol düştüğü vurgulandı. BM'nin çocuklar, kız çocukları ve kadın haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerine de atıfta bulunulan kararda, 11 Ekim tarihinin, 2012 yılından itibaren tüm BM ülkelerinde ''Dünya Kız Çocukları Günü'' olarak kutlanacağı bildirildi. Kararda bu kapsamda BM'ye üye tüm ülkeler, BM'nin ilgili kurumları, diğer uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları, 11 Ekim'i ''Dünya Kız Çocukları Günü''' olarak kutlamaya ve kız çocuklarının durumlarıyla ilgili tüm dünyada bilinç oluşturmaya çağrıldı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, AA muhabirinin konuya ilişkin görüşünü sorması üzerine, Türkiye'nin kız çocuklarının haklarının korunmasına, eğitimlerine ve bu alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, bu anlayışla Kanada ve Peru'yla birlikte bu girişimi ortaklaşa başlattığını belirtti. Büyükelçi Apakan, esasen Türkiye'de ilgili makamların bu konuda kapsamlı çalışmalar yaptığını ve karar tasarısının kabul edilmesinin bu yönde önemli bir adım teşkil ettiğini söyledi.