11. dalganın kaynağı Şahin'in S-1 belgesi

Astsubay aranıyor

Zanlılar İstanbul’da

3. iddianame gelebilir



Yeni gözaltılar olabilir

Gözaltına alınanlar

Ergenekon operasyonunda 11. dalga... 6 asker ve 12 polisin de aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı bu yeni dalganın kaynağı, 10. dalgada tutuklanan eski Özel Harekât Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde bulunan “S-1” belgesi... Gözaltına alınan subay ve özel timci polislerin Şahin’le bağlantılı oldukları iddia ediliyorTürkiye, dün sabah 16 ilde eşzamanlı olarak başlatılan ve aralarında 6 asker ve 12 polisin de bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı yeni bir Ergenekon dalgasıyla uyandı.11. dalga gözaltılarının önemli bir bölümüne, operasyonun 10. dalgasında tutuklanan eski Özel Harekât Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde bulunan “S-1” belgesi kaynaklık etti. Gözaltına alınan subay, astsubay ve özel timci polislerin Şahin’le bağlantılı oldukları öne sürüldü.Şahin’in evinde bulunan S-1 listesinden hareketle, dün 16 ilde eşzamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Bırakılanların ardından bu sayı 25'e indi. Isparta’da ise evinde arama yapılan bir astsubayın arandığı öğrenildi.Şahin’in elyazısıyla hazırladığı bir belgeden, Ermeni Patrik Mesrob Mutafyan, Alevi örgütlerinin yöneticileri Ali Balkız ve Kazım Genç’e yönelik suikast planları ve Etlik’deki Anteras Alışveriş Merkezi’ne yönelik saldırı planı çıkmıştı. Şahin’in, “S-1” belgesinde, eylemlerde kimin hangi görevi yapacağını da el yazısıyla yazdığı iddia edildi. Operasyonda dün gözaltına alınan asker ve polislerin isimlerinin bu belgede yer aldığı ve Şahin’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.Şahin’in hem telefonla hem de yüz yüzü görüştüğü iddia edilen bu kişilere, kendisine yeni kurulacak terörle mücadele başkanlığı görevinin verileceğini ve ekip kurmasının istendiğini anlattığı da bildirildi.Şahin’in, kendisine olumlu yanıt verenlerden bazı isimleri “S-1” belgesine yazdığı kaydedildi.Ankara’da gözaltına alınan, aralarında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve araştırmacı Erhan Göksel’in de bulunduğu 5 kişi ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek, dün uçakla İstanbul’a getirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Z.A, B.G. ve F.V de THY’ye ait uçakla İstanbul’a getirildi.Ergenekon ana davasının görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.Aralarında emekli orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur, gazeteci Tuncay Özkan gibi isimlerin bulunduğu tutuklu şüpheliler hakkındaki ikinci iddianamenin kısa sürede hazırlanması bekleniyor.Kulislerde, Şahin ve Şahin’in S-1 listesinde ismi geçenlere yönelik operasyona ise ikinci iddianamede yer verilmeyeceği, bu kişiler hakkında ayrı bir iddianame düzenleneceği belirtiliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, Ergenekon soruşturması kapsamında değişik illerde 30'un üzerinde yerde arama yapıldığını, bulunan belge ve delillere göre yeni gözaltılar olabileceğini bildirdi.6 ASKER: Onur Özdemir, Cihan Arık, Melih Yüksel, adları açıklanmayan 2 astsubay ile bir teğmen. Astsubay Başçavuş Hüseyin Çoban ise aranıyor.12 POLİS: Ayhan Atabek, Servet Kaynak, Fahri Süslü, Kenan Temur, Murat Çavdar, M.D., Z.A., B.G., F.V., adları açıklanmayan 3 polis memuru.19 SİVİL: Mustafa Özbek, Mecit Hazır, Pevrul Kavlak, Muharrem Aslıyüce, Süleyman Erdinç, Erhan Göksel, Ünal İnanç, Feridun Hürmüzlü, Ali Tatar, Oğuz Demirkaya, Mehmet Bakır, Harun İncesulu, Murat Bişkin, Soner Tozkoparan, Celal Akpolat, Hüseyin İncesulu, adları açıklanmayan 2 kişi. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı