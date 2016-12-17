11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Devletimiz ve aziz milletimiz asla teröre boyun eğmeyecektir

11. Cumhurbaşkanı ve eski AKP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Kayseri'de halk otobüsünün geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılmasıyla gerçekleşen terör saldırısının ardından Kayseri'ye gidiyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde bombalı araçla terör saldırısı

Gül'ün patlamanın gerçekleştiği yere giderek yetkililerden bilgi alacağı, ardından yaralıların tedavi gördüğü hastanelere ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Abdullah Gül, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur kentimiz Kayseri'de askerlerimize karşı bu terör saldırısını yapanlara lanet olsun. Devletimiz ve aziz milletimiz asla teröre boyun eğmeyecektir. Şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Acımız derin" dedi.