11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmenin ardından Twitter hesabından Abdullah Gül'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti." açıklaması yapıldı.

Açıklamayı alıntılayan Erdoğan, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.