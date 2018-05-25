11 çocuk yanarak ölmüştü; Aladağ yurt yangını davası ertelendi: Bunun adı cinayet

Adana’nın Aladağı ilçesinde Süleymancılar Cemaatine ait öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016’da 10’u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davanın 6. duruşması dün Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda görüldü. Adana Baro Başkanı Veli Küçük, "Bunun adı cinayet" dedi.

Davada ihmalleri olduğu gerekçesiyle İtfaiyesi'nde görevli Nihat Saraf, Hasan Turan Çakmak, Durmuş Gökçe ve Yücel Turaç'ın sanık olarak yargılanmasına karar verildi. Böylece sanık sayısı 18'e yükselirken, daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.

Öte yandan duruşmada hazır edilen tutuklu sanıklar yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, suçlamaları reddedip, tahliyelerini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. Yangında çocuklarını yitiren aileler, şikayetlerini yineleyip, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. Aladağ eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, 'görevi ihmal' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın yurt yangını davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük davanın 6. duruşmasında şöyle konuştu:

“Türkiye’nin birçok yerinde ilçe ve illerde sayısı binlerle ifade edilen başka yurtların olduğu da hepimiz tarafından bilinmekte. Bu vahim olayı basit bir kaza olarak değerlendirebilmek mümkün değil. Bilirkişi raporları ile dosyada var olan deliller ile sabit olduğu üzere var olan eksiklikler yangının çıkmasına, yangının bu kadar ciddi olmasına faaliyet gösteren unsurlar göz göre göre geldi. Bunun adı cinayet. Buna kaza dersek, basit bir ihmal ve de kader dersek önümüzdeki süreçte diğer yurtlarda da diğer kamusal alanlardaki bu tür durumlarda da çıkabilecek durumları şimdiden meşru hale getirmiş oluruz. Dileğimiz ve isteğimiz bu süreçte bu facianın oluşmasında başlangıcından sonuna kadar ihmali ile göz göre göre izleyerek takip ederek sessiz kalarak seyirci kalanların milli eğitim müdürünün ilçe müdürünün, müfettişlerin, görmezden gelenlerin tamamı suçludur. Hak ettikleri cezayı almaları ve kamuoyu vicdanının rahatlamasıdır. Ben çocuklarımızın acılarını bir kez daha hissediyorum."

Tutuklu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz itfaiyeciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirirken, eski Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkındaki davanın birleştirilme talebini reddetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.