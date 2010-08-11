11 bin yıllık ev keşfedildi

T24 - İngiltere'de arkeologlar, ülkedeki en eski evi keşfettiklerini açıkladılar.

İngiltere'nin en eski evi keşfedildi. York ve Manchester üniversitelerinden bir ekibin bulduğu daire biçimdeki evin, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Star Carr'da, eski bir gölün yanında olduğu bildirildi.

M.Ö 8 bin 500 yılında inşa edildiğine inanılan, yaklaşık 11 bin yıllık göl manzaralı evin, o dönemde göçebe avcılara ait olduğu belirtildi.

Arkeologlar, evin, yaklaşık 6 bin yıllık tarihi yapı Stonehenge'den bile eski olduğunu kaydetti.

York Üniversitesi'nden Nicky Milner, bölgedeki çalışmalarına iki yıl önce başladıklarını ifade ederken, "heyecan verici bir buluş" olarak değerlendirdiği keşif sayesinde, o dönemde insanların nasıl yaşadıklarına ilişkin renkli bir tablo elde ettiklerini kaydetti.

Bölgede yapılan araştırmalar, evin yaklaşık 3 buçuk metre genişliğinde olduğunu, ağaçtan direklerden inşa edildiğini ve sazdan çatısı olduğunu gösterdi.

Bölgeye muhtemelen 200 ile 500 yılları arasında insanların yerleştiği ve burada olasılıkla birçok evin inşa edildiği ifade edilirken, arkeologların aynı bölgede rastladığı bir diğer kalıntı da 11 bin yıllık kabuğu bozulmamış bir ağaç gövdesi oldu.

Kürek parçası, ok uçları ve geyik kafa taslarının bulunduğu bölge, yerleşimcilerin yaşamlarına dair ipuçları da veriyor. Bölgede yaşayan insanların, köpek beslediklerinin, geyik, yabani domuz avladıklarının, gölde balık tuttuklarının sanıldığı belirtildi.

Bilim Bakanı David Willetts konuyla ilgili olarak, evin önemli bir keşif olduğunu belirterek, keşfin, eski zamanla modern zaman arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları büyüleyici şekilde ortaya koyması bakımından önemli olduğunu açıkladı.

M.Ö 9 bin yılından kalma Star Carr Bölgesi, 1947 yılında keşfedildi.