'11 bin lira ile geçinemiyorum'

T24 - MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, milletvekillerine yapılan gece yarısı zammına yönelik tepkilere bir ayda yaptığı yaklaşık 11 bin liralık harcamanın listesini yayınlayarak yanıt verdi.







MHP’li Türkkan, “Koparılan gürültüye bakınca milletvekili maaşıyla ilgili bir şeyler yazmak farz oldu” diyerek twitter hesabından yaptığı harcamalarla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. İşadamı olan Türkkan öncelikle milletvekili maaşını Kocaeli Valiliği vasıtasıyla öğrencilere burs olarak dağıttığını, geçimini de şirketinden hesabına yatırılan para ile sağladığını belirterek harcamalarını şöyle listeledi:



-Ankara'da lüks olmayan möbleli bir konuta 2 bin 500 TL kira ödüyorum.

-Yönetim gideri, sıcak su, elektrik, ısınma bedeli olarak 714 TL ödemişim.



-Bir aracım var Ankara'da kullanıyorum. Gecen ay 400 TL yakıt bedeli ödemişim.



-Benim telefonumu Meclis ödüyor. Ancak danışmanların ve sekreterimin telefonu maaşımdan kesiliyor. O da gecen ay 530 TL imiş.



-Gecen ay seçim bölgem dahil olmak üzere, davet edildiğim illere yaptığım seyahatlerde uçak bileti olarak 2 bin 246 TL ödemişim.



-Ankara'ya seçim bölgemden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen konukları ağırlama, konaklama ve bir de onların yol paralarına 2 bin 600 TL ödemişim.



-Ben aldığım bir karar gereği düğünlere katılmıyorum. Seçim bölgemdeki düğün ve cenazelere davet edildiğim etkinliklere çelenk gönderiyorum. Bir TEV çelengi 50 TL, gecen ayki TEV faturamız 1350 TL gelmiş.



-Hergün takım elbise giymem gerek. Temizleyiciye gecen ay 400 TL ödemişim.





'Takdir sizlerin'



Okuyan dört çocuğu olduğunu belirterek, kalan para ile ailece geçinmenin ne kadar mümkün olduğunu soran Türkkan şunları yazdı:



“Ya bir firmanın lobiciliğini yapacağım. Ya da haram lokma yememe endişesi taşımıyorsan, pisliğe karışacaksın. Asgari ücret az tabii ki. Hem de çok az. Ama bu parlamenteri de lobicilerin karşısında esas duruşta bekletmenin bedeli bu ülkeye çok daha pahalıya mal oluyor. Yaşıyoruz bunu. Ben dürüst milletvekilinin milletvekilliği yapmak kaydı ile mevcut maaşla geçineceğine inanmam. Ben maaşımı almadığım için bunu sizlerle paylaşmam daha kolay oldu. Takdir sizlerin.







