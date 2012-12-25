11 bin kayıp çocuk neden hâlâ bulunamıyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 milletvekili, 11 bin çocuğun neden hâlâ bulunamadığını sorarak Meclis araştırması istedi.

CHP’li Namık Havutça ve 22 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kayıp çocuklar raporuna dikkat çekildi.

“TÜİK’in raporu Türkiye’nin korkunç bir gerçeği ortaya koymuştur” denilen önergede, Anayasa ve kanun maddeleri anımsatılarak, Türkiye'de çocukların neden ve nasıl kaybolduğunun, yaklaşık 11 bin çocuğun neden bulunamadığının belirlenmesi, ulusal çocuk politikasına temel oluşturacak her türlü bilgiye ulaşılması için Meclis araştırması açılması istendi.

4 yılda kaybolan 27 bin çocuktan sadece 6 bini bulundu

Devlettin çeşitli kurumları ve TÜİK verilerine göre, 4 yılda kaybolan 27 bin çocuğun sadece 6 bini bulundu. Kaybolan çocukların çoğunu ise kızlar oluşturuyor. Yine, 4 yılda 676 bin 637 çocuk hakkında işlem yapıldı.

2008 yılında 132 bin 592 çocuk, 2009 yılında 151 bin 961 çocuk, 2010 yılında 188 bin 44 ve 2011 yılında 204 bin 40 çocuk güvenlik birimlerine getirildi. Aynı dönemde güvenlik birimlerine teslim edilen kız çocuklarının toplam sayısı ise 193 bin 931 oldu.

2011 yılında 84 bin 916 çocuk suça sürüklendi

Suça sürüklenen çocuk sayısı 2008 yılında 62 bin 430, 2009 yılında 68 bin 344, 2010 yılında 83 bin 393 ve 2011 yılında 84 bin 916 oldu. Evden kaçan çocuk sayısı ise 2008 yılında 2 bin 412, 2009 yılında 3 bin 195, 2010'da 3 bin 205, 2011'de 3 bin 222’e ulaştı. Suça sürüklenen çocuk sayısı her yıl artış gösteriyor.

2011’de bulunan çocuk sayısı bin 208

Yine verilere göre 2008 yılında 1.340, 2009'da 1.669, 2010 yılında 1.757, 2011 yılında da 1.208 çocuk bulundu.

16 bin 289 kız çocuğu kayıp

Kayıp çocuk sayısı ise 2008 yılında 4 bin 517, 2009'da 5 bin 81, 2010'da 8 bin 81, 2011 yılında 10 bin 67 oldu.2008 yılında 44 bin 153, 2009 yılında 61 bin 645, 2010 yılında 76 bin 428, 2011 yılında 88 bin 582 çocuk mağdur olurken, kayıp çocukların 16 bin 289'unu kız çocukları oluşturdu.