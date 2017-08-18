11 Beşiktaş taraftarının tutuklanması Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Beşiktaş-Konyaspor maçında “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı açtığı için tutuklanan 11 Beşiktaş taraftarını Meclis gündemine taşıyarak, Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

“Yaşasın yazan pankart, bıçaktan keskin mi?” diye soran Şeker, Süper Kupa maçında sahaya bıçak atılmasına ve taraftarların sahaya inmesine değindi.

Şeker, önergeyle ilgili yaptığı açıklamada “Maçtaki olaylarla ilgili soruşturma sürüyor; ancak KHK’lar ile atıldıkları işlerine geri dönmek için 162 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın sesini kamuoyuna duyurabilmek için maçta pankart açan 17 taraftardan 11 tanesi tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4’ü ise aranıyor.

Emniyet güçlerinin önceliği değişti. Artık tek öncelikleri, iktidarın, iktidarını sürdürebilmesi için ellerinden geleni yapmak. Öncelikler değişince, emniyet binasında IŞİD militanının üstünün aranmamasının bedelini 23 yaşında bir polis kardeşimiz hayatıyla ödedi.” dedi.

"Nuriye-Semih isimlerini yasakladınız mı?"

Şeker, Yıldırım’dan şu soruların yanıtını istedi:

- Sahaya patlayıcı atmak mı ağır suçtur, pankart açmak mı?

- Adam yaralamak, futbol sahasını işgal etmek mi ağır suçtur, pankart açmak mı?

- Üzerinde “yaşasın” yazan pankart, yaşama son veren bıçaktan keskin midir?

- Samsun Cumhuriyet savcısının açtığı soruşturma kapsamında sahayı işgal eden, kamu malına zarar veren, sahaya bıçak ve patlayıcı madde atanlar hakkında herhangi bir yakalama, gözaltı veya tutuklama kararı var mı?

- Konya’da bir maç esnasında “Nuriye ve Semih ölsün” diye bir pankart açılırsa ne gibi bir işlem yapılır?

- Nuriye ve Semih isimlerini yasakladınız mı?

- ”İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen Edebali’nin eserlerini de toplatmayı düşünüyor musunuz?

- Tüm yurttaşlarının can güvenliğini sağlamak devleti yönetenlerin yükümlülüğü, duyarlı yurttaşların sorumluluğu değil midir?

Ne olmuştu?

Samsun'da Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmeleri sonrasında tutuklanan ve başlattıkları açlık grevine devam eden, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek olarak açılan 'Nuriye-Semih yaşasın” pankartı için Beşiktaş Beleştepe taraftar grubundan 11 kişi tutuklanmıştı.