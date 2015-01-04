11 banka 11 bin kişiyi işe alacak

Bankalar, 2015’te önceki yıllara göre çok daha az sayıda şube açacak, işe alımlar ise çoğunlukla turnover kaynaklı veya şube dışı birimler için olacak. Sorularımızı cevaplayan 11 bankanın sadece 5’i açacakları şube sayısını verebildi. 11 banka bu yıl büyük çoğunluğu yeni mezun olmak üzere yaklaşık 11.000 kişiyi işe alacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Bankalar Birliği’nin Eylül 2014 raporuna göre Türkiye’de bankacılık sisteminde Temmuz-Eylül 2014 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 50. Mevduat bankalarının sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankalarının sayısı 13, katılım bankalarının sayısı ise 4.



2014 üçüncü çeyrek itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplamşube sayısı, ekim-aralık 2013 dönemine göre 168 adet, geçen yılın aynı dönemine göre 355 adet artarak

11.189 oldu.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.276 kişi (yüzde 1,7 oranında), Aralık 2013 yılsonu rakamlarına göre 1.634 kişi (yüzde 0,8 oranında) artarak 199.099 oldu. 2013 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 673 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 658 kişi azalırken, özel sermayeli mevduat bankalarında 2.854 kişi, ve kalkınma ve yatırım bankalarında 111 kişi arttı.

Bankalara, 2015’te kaç şube açıp kaç kişiyi istihdam edeceklerini sorduk. Bankaların büyük bir kısmı 2015’te önceki yıllara göre çok daha az sayıda şube açmayı planlıyorlar, hiç şube açılışı öngörmeyenler de var, fakat turnoverlar nedeniyle yeni alımlar devam edecek. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbank, Finansbank, TEB, ING, Şekerbank, Odeabank, Burgan Bank’tan oluşan 11 banka 2015’te 11.000’e yakın kişiyi işe almayı planlıyor. İşe alımlarım büyük bir kısmını, kimi bankalarda yüzde 80-90’ını yeni mezunlar oluşturuyor. Türkiye pazarına sonradan giren bankalar da ise deneyimli kişilere öncelik veriliyor.



11 banka bu yıl 11.000 kişiyi işe alacak





Ziraat Bankası

2.000 kişi



Ziraat Bankası, 1.677 şubede 23.628 personel ile hizmet veriyor.

2015 yılında 100-125 bandında şube açılması planlanıyor. 2015’te 2.000 kişiyi bünyesine katacak olan banka, bu kişilerin işe alımlarını yaptı bile.

2015 yılı içerisinde ayrıca, iktisadi idari bilimler ve mühendislik fakültesinin ilgili bölümlerinden mezun adaylara dönük müfettiş yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanlı personel alımı yapılacak.

Garanti Bankası

2.000 kişi



Garanti Bankası’nın yurtdışı şube ve temsilcilikler dahil toplam 1.002 şubesi var. Aralık 2014 itibarıyla toplam çalışan sayısı ise 19.000.

2014 yılında işe alınan personel sayısı 1.900.



2015’te 15-20 şube açılışı yapmayı planlayan banka, ağırlıklı olarak gişe asistanı ve telefon bankacılığı müşteri temsilcisi, operasyon asistanı, management-sales trainee, müfettiş yardımcısı alımları yapacak. 2015 yılı için yaklaşık 2.000 kişiyi işe almayı planlıyorlar.



İşe alımı gerçekleştirilen adaylarımızın yüzde 85’ i yeni mezun olacak. Yeni mezun pozisyonlar için temel kriterler, üniversite mezunu olmak (Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonu için üniversite öğrencisi de olabilir), 27 yaşını aşmamış olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak.

Akbank

1.700 kişi



Akbank’ın Türkiye geneline 989 şubesi ve 16.500 çalışanı var. 2014’te 30’a yakın şube açtılar ve yaklaşık 1.700 kişiyi işe aldılar. 2015 yılında lokasyon ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak şubeleşecek olan Akbank, yine yaklaşık 1.700 kişiyi işe alacak.

Vakıfbank

750-800 kişi



Vakıfbank’ın toplam şube sayısı yurtdışı şubeler de dahil olmak üzere 885. Bankanıntoplam çalışan sayısı ise 14.900.



1.000 şubeye ulaşmayı hedefleyen banka, 2015 yılında bu hedef için azami çaba gösterecek olup, 750-800 kişilik personel alımı yapmayı planlıyor. 2015 yılı içerisinde açılması planlanan şubelerin yaklaşık yüzde 78’inin büyükşehir olan illerde ve bu illerin yeni gelişen bölgelerinde, yüzde 22’sinin ise diğer illerde bulunması planlanıyor.

DenizBank

350 kişi



DenizBank Finansal Hizmet Grubu’nun toplam çalışan sayısı 15.000, şube sayısı ise 753. 2014 yıl sonu itibariyle 28’i yurtdışında olmak üzere toplam 55 şube açtılar ve 2.433 kişiyi işe aldılar. 2015’te ise 350 kişiyi işe almayı planlıyorlar. 2015 yılında işe alımları ağırlıklı olarak yeni mezun adaylar ile şube dışı satış kanallarına yapılacak. Şube dışı satış kanalları içinde yer alan direkt satış, iletişim merkezi ve telefonda satış bölümlerinde çalışacak yeni mezun adaylarda 4 yıllık üniversite mezuniyeti şartı aranıyor.

Finansbank

2.000 kişi



Finansbank’ın toplam şube sayısı 660, banka ve iştirakleri bünyesinde toplam çalışan sayısı ise 14.500’e yakın. 2014’de Finansbank, dijital bankacılık hizmetlerine odaklandığı için sadece 1yeni şube açılışı yaptı. Verimliliği arttırmak amaçlı yapılan değişiklikler, büyüme veya turnover sonrası gerçekleşen terfi ve görev değişikliklerine bağlı olarak açılan pozisyonlar için 1.800’e yakın işe alım yapıldı.



2015’te eğer fırsat görülürse yeni şubeler açılması planlanıyor, fakat şube sayısının 675’ten yukarı çıkması öngörülmüyor. 2015’te yaklaşık 2.000 kişinin işe alınması planlanıyor.

Türk Ekonomi Bankası

250 kişi



Türk Ekonomi Bankası’nın 555 şubesi ve grup şirketleriyle beraber 11 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.



2014 yılında 11 yeni şube açan ve genel müdürlük de dahil 250 kişiyi işe alan banka, 2015 yılında da yine bu seviyede bir istihdam oluşturmayı planlıyor.

2015’te öncelikli olarak şubelerinin olmadığı lokasyonlarda da hizmet sunacaklar. TEB’in işe alımda en önemli kriteri, yenilikçi ve bankanın geleceğini değiştirebilecek projeler üretebilecek ve bunları hayata geçirebilecek ‘iç girişimci’ özelliklere sahip olmak.

ING Bank

550 kişi



ING Bank, Türkiye çapında 316 şube ve genel müdürlük, bölge müdürlükleri dahil toplam 6.193 çalışan ile hizmet veriyor. 2014 yılında 1.500’ün üzerinde kişi ING Bank’ta çalışmaya başladı.



2015 yılında yaklaşık 10-15 kadar şube açmayı planlıyorlar. 2015’in ilk 6 ayında bu alandaki işe alım çalışmalarını tamamlayıp, bireysel ve KOBİ segmentinde faaliyet gösteren mobil satış ekiplerinde de büyüme hedefliyorlar.



Yoğunluklu olarak Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi, mobil satış ekipleri, şubelerin gişe kadroları için yaklaşık 500 kişilik bir işe alım yapılacak. Bilgi teknolojileri ekiplerine de 50 kişilik bir alım yapılacak.

Şekerbank

550 kişi



Şekerbank, 312 şubesi ve 4.443 çalışanı ile hizmet gösteriyor. Geçen yıl 40 yeni şube açan ve 800 kişilik yeni istihdam sağlayan banka, 2015’te 5 ila 10 arasında şube açıp toplam 550 kişiyi işe alacak. Yeni şube açılışları, ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu doğrultusunda yerel üretimi desteklemek için bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanmayan bölgelerde olacak. Banka, tarım bankacılığı satış kadroları için yeni mezun ziraat mühendislerini de bünyesine katacak.

Odeabank

500 kişi



Odeabank’ın bugün itibariyle 48 şubesi ve 1.387 çalışanı var. Banka ilk faaliyet yılı olan 2013’te 37 şube açtı ve 1.105 personel sayısına ulaştı. 2014’te ise 11 yeni şube açıp, 282 kişiyi istihdam etti. 2015 yılında ise 13 şube açıp, yaklaşık 500 kişiyi işe almayı planlıyorlar. Şube açılışları ağırlıklı olarak İstanbul’da olacak.

Burgan Bank

250 kişi



Burgan Bank’ın toplam 58 şubesi ve 1.050 çalışanı var. 2014’te şube sayında bir artış olmadı. Bununla birlikte büyük çoğunluğu mevcut şubeleri için satış kadrolarına olmak üzere 344 kişi işe alındı. 2015’te de 250 kişinin işe alınması planlanıyor. İşe alınacaklarda öncelikle bankacılık sektöründe deneyim ve kişisel bir müşteri portföyüne sahip olmak aranıyor.