11 Bakanlık ve Hazine Müsteşalığı'nda görevden alma depremi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görevden almalarda en kapsamlı atama bugün yapıldı.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararlara göre, 11 bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı'nda 50'den fazla üst düzey atama gerçekleşti, bir çok bürokrat da görevden alındı. Yapılan atamalar ve görevden almalar şu şekilde gerçekleşti:

Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı'da açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürsel Ali Kaplan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına ise aynı yerde Başkan Yardımcısı olan İbrahim Hakkı Polat'ın atanması uygun görüldü.

Gelir İdaresi Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Adnan Ertük, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Vergi Başmüfettişi Hüseyin Karakum atandı.

Strateji Geliştirme Başkanlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ertan Erüz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Fuad Gümüş, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Ergun Gürel, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Vedat Özçelik'in ataması yapıldı.

Görevden alınması kararlaştırılan Bursa Defterdarı Hidayet Mat'ın yerine Tekirdağ Defterdarı Yusuf Atılgan'ın, Mardin Defterdarı İsmail Tarım'ın yerine de Zafer Güler'in atanması uygun görüldü. Kahramanmaraş Defterdarı Yücel Öz de başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine İzmir Defterdarı Ali İhsan Örücü'nün atanması uygun görüldü. Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı Cuma Sağlam da başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İsmail İlhan Hatipoğlu ile Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Abdüllatif Tuna'nın atanmaları uygun görüldü.

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne Ali Acu, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Denetleme Uzmanlığına Emin Güre atandı.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran'ın ataması yapıldı. Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Resul Darama ise başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. İbrahim Yaşar, açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Yaşar Öztürk'ün ataması yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliğine ise Mahmut Aslan atandı. Açık bulunan müfettişliklere de müfettiş yardımcıları Oktay Altın, Özkan Arı, Muhammed Kolcu, Bekir Şaşı ve Eren Seçilmiş'in atanmaları uygun görüldü.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çolak ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Ümit Kaçar, başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Hacı Eminoğlu, açık bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdülkadir Ongun, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Yücel Yalçınoğlu atandı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, açık bulunan Bakanlık Müşavirliğine, Meryem Eskintan'ın atanması kararlaştırıldı. Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil Çankaya ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, açık bulunan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine, Ömer Geçgil ile Erdal Genç, Ayşe Theodossiou, Hüseyin Altındal'ın ataması gerçekleştirildi. Açık bulunan Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Deniz Okan Savaş, Galip Arslan, Serkan Göktaş, Mahmut Sarıyerlioğlu, Kubilay Demircioğlu, Veysel Maden, Osman Meto, Yasin Yavuz, Salih Usta ve Abdulkerim Dal'ın ataması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığında, açık bulunan Ankara Vali Yardımcılığına, eski Döşemealtı Kaymakamı Süleyman Hürrem Aksoy atandı.

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığında, açık bulunan Bakan Yardımcılığına Mehmet Ceylan'ın atanması uygun görüldü. Mustafa Kölmek ve Mustafa Şahin de Bakanlık Müşavirliğine atandı.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığında, 6 yedek subay askeri hakimin de görev yerlerine atamaları gerçekleştirildi.

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığında, açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Zehra Gönül Yamaç'ın, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Özkaya, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Abit Baca, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Mehti Özyer'in ataması gerçekleşti.Açık bulunan Orman ve Su İşleri Başmüfettişliğine Orman ve Su İşleri Müfettişleri Osman Önal, Ercüment Özdemir, Aydan Avunduk, Necla Özdemir, Sadullah Sinanoğlu, Alev Uysal ile Özkan Hacıalibeyoğlu atandı.

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Adnan Köklükaya'nın atanması uygun görüldü.