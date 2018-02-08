11 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu eşi, yeni doğan kızını göremedi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Birgül Karadaş, Suudi Arabistan\'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 11 aydır cezaevinde tutulan ve idamla yargılanan eşi Sinan Karadaş\'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Karadaş, suçsuz olduğunu öne sürdüğü eşinin yeni doğan kızını göremediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Suudi Arabistan\'la ticaret yapan Sinan Karadaş, bir arkadaşının Mersin\'den ihraç ettiği buzdolabında ele geçirilen uyuşturucu haplar nedeniyle iş takibi için gittiği Cidde\'de 8 Ocak 2017\'de 8 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine konuldu. İdam cezasıyla yargılanan Karadaş, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin suçsuz olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Birgül Karadaş, \"Eşimin nokta kadar suçu olduğuna inanmıyorum. Şimdiye kadar başvurduğum yetkililerden cevap alamadım. Mahkumiyete rağmen kocamı kurtarabilmek için çabalarımı sürdüreceğim\" dedi.

UMUDUMU KAYBETMEDİM

Bugüne kadar milletvekilleri dahil birçok kişiye başvurduğunu, buzdolabını Mersin\'den gönderen kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekleyen Birgül Karadaş, \"6 yıl önce evlendiğim kocam Sinan, aracı olduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Suudi Arabistan\'da bu tip ağır suçlarda avukat girmiyor. Kadı tarafından yargılanıyorlar. Yetkililere yalvarıyorum. Mahkumiyet olmasına rağmen umudumu kaybetmiyorum. Eşimin en küçük bir suçu olduğuna inanmıyorum, bu konuda bize yardım etsinler. Eşimin yokluğunda doğan 5.5 aylık kızımı babasız büyütmek istemiyorum\" diye konuştu.

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