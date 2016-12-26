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Dünya

11 ayda 5 bin 166 kişi Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yaptı

Ocak ayında 109 olan başvuru sayısı Kasım'da 702'ye çıktı

26 Aralık 2016 13:02

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’den Almanya’ya 5 bin 166 iltica başvurusunun yapıldığı belirtildi.

 Alman hükümetinin gazetecilerin sorusu üzerine verdiği yanıtta, ocak-kasım ayları arasında yapılan iltica başvurularının yüzde 80’inin Kürtler tarafından yapıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularında artış gözlendi.

Kasım ayında Türkiye’den 702 kişinin Almanya’ya iltica başvurusu yaptığı belirtildi. Bu sayı ocak ayında 109’du.

Ancak Alman hükümeti iltica başvurularının sebebinin darbe girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünmüyor: 

“Alman hükümeti rakamlardaki artışın olası nedenlerine ilişkin spekülasyonlara itibar etmiyor.”

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