11 ayda 3. Lig'den EURO 2020'ye: Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri, 17,5 kat arttı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da müthiş bir çıkışın altına imza attı. Süper Lig’den kendisini çok isteyen takım olmasına rağmen risk alıp Galatasaray'a gelen Kerem, performansının ödülünü EURO 2020 kadrosuna girerek aldı. Kerem’in 200 bin euroluk piyasa değeri 9 aylık süreçte 3.5 milyon euroya ulaştı ve 17,5 kat arttı.

Spor Arena'dan Ayhan Turgut'un haberine göre, Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla birlikte Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer bulan Kerem Aktürkoğlu 9 ayda müthiş bir çıkışa imza attı. 22 yaşındaki futbolcu geçen sene temmuz ayında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile 2. Lig’e çıkmak için play-off mücadelesi verirken üzerinden daha 1 sene geçmeden Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterme fırsatı yakaladı.

Kerem’in Galatasaray’a imza attığında 200 bineuro olan piyasa değeri de bu sürede 3.5 milyon euroya yükseldi.

11 ayda 3. Lig'den EURO 2020'ye

Kerem Aktürkoğlu çok değil sadece 11 ay önce önce 3. Lig'de 24 Erzincanspor forması giyiyordu. 11 ay önce yani 25 Temmuz 2020 tarihinde Erzincan ekibi ile TFF 2. Lig’e çıkabilmek adına play off karşılaşmasında sahaya çıkıp mücadele etti.

2020-2021 sezonunda değerini katlayan yıldızlar şöyle:

Görsel, Spor Arena'dan alınmıştır