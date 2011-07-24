-11. AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARINA YOĞUN İLGİ TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki tören için uzun süredir provaları sürdüren dansçılar, görevliler ve sporcular artık açılış saatini beklemeye başladı. 27 bin 500 kişi kapasiteli stadın maraton ve kale arkası tribünlerinin büyük bölümü vatandaşlar tarafından dolduruldu. EYOF'un açılış seremonisini hazırlayan Mustafa Erdoğan, dansçılarla son hazırlıklarını tamamladı. Dansçılar son provanın ardından kostüm hazırlıklarını sürdürüyorlar. -TÖREN ''HOŞGELDİNİZ'' KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK- Açılış töreni, ''hoşgeldiniz'' konuşmasının ardından ülkelerin sunumlarının yapılması ile başlayacak. Daha sonra oyunlara katılan bölgenin ve ülkenin özelliklerine yönelik kültürel ve sanatsal sunum yapılacak. Gösterilerin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi adına konuşma gerçekleştirilecek, ardından Başbakan Erdoğan konuşma yapacak. Olimpiyat bayrağının stada girişi ve göndere çekilmesinin ardından hakem ve sporcular yemin edecek. 9 branş girişi, meşale girişi ve meşale turunun ardından yine kültürel programa geçilecek. Oyunlar meşalesini engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, milli boksör Fatih Keleş ve Trabzonlu dünya şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi taşıyacak. Çebi, aynı zamanda oyunlar meşalesini yakarak EYOF 2011'in startını verecek. Son bölümde ise Mustafa Sandal konser verecek.