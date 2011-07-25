-11. AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI BAŞLADI TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, resmi açılış töreniyle başladı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan açılış törenini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varşolomidze, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, milletvekilleri, davetliler ve vatandaşlar izliyor. Sunuculuğunu Korhan Abay'ın yaptığı tören öncesinde stada giren Başbakan Erdoğan, protokol tribünde bulunanlarla tokalaştıktan sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Törende Abay tarafından yapılan ''hoşgeldiniz'' konuşmasının ardından, ülkelerin tek tek sunumları ve tören geçişleri yapılıyor. İlk olimpiyatlar Yunanistan'da yapıldığı için olimpiyat geçişine Yunanistan kafilesinin geçişiyle başlandı. Oyunlara katılan 49 ülkenin sporcuları, bayraklarının arkasına sıralanan kafileler halinde, müzik eşliğinde stada girerek, alandaki yerlerini aldılar. TRT, 250 kişilik ekibiyle canlı yayın yaparken ayrıca 60'ı yabancı olmak üzere toplam 360 basın mensubu da açılış törenine akredite yaparak, oyunları takip ediyor. Vatandaşlar, açılış törenine büyük ilgi gösteriyor. Sporculara ayrılan yol tarafındaki kale arkası tribün haricinde vatandaşlar stadın bütün tribünlerini doldurdururken yaklaşık 20 bin kişi, tribünde yer alıyor. Bu arada, töreni izlemek için stat önüne gelen çok sayıda kişinin, tribünler dolduğu ve kapılar kapatıldığı için stada giremedi.