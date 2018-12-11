11 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.55 Galatasaray - Porto

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah beyazlılarda Malmö maçının hazırlıkları devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin kuruluna sevkler de belli olacak.

UEFA U21 EURO 2021 ELEME KURALARI ÇEKİLİYOR

11.00 Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi UEFA\'nın İsviçre\'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak.

U21 EURO 2021 eleme grupları kura çekiminde ülkeler 6 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

VAKIFBANK\'A COŞKULU KARŞILAMA

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

Şampiyon takımı Atatürk Havalimanı\'nda bando takımı ve çok sayıda taraftar çiçeklerle karşıladı.

Kulüp başkanı Osman Demren, kaptan Melis Gürkaynak, Gizem Örge Güner, Zehra Güneş ve Buket Gülübay şampiyonlukla ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



- 14.30 Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, \"Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını\" adlı panelde konuşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.55 Schalke 04 (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.55 GALATASARAY - Porto (Portekiz)

23.00 Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - PSV (Hollanda)

23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth