11 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE KURALAR ÇEKİLECEK
14.00 Beşiktaş, Nyon\'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
Kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek Siyah-Beyazlı ekibin muhtemel rakipleri şöyle; Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus, Chelsea, Bayern Münih, Basel
SÜPER LİG
20.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor
TFF 1. LİG
18.00 Eskişehirspor - Gaziantepspor
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19.00 Anadolu Efes - Sakarya Büyükşehir Belediyespor