11 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE KURALAR ÇEKİLECEK

14.00 Beşiktaş, Nyon\'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek Siyah-Beyazlı ekibin muhtemel rakipleri şöyle; Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus, Chelsea, Bayern Münih, Basel

SÜPER LİG

20.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor

TFF 1. LİG

18.00 Eskişehirspor - Gaziantepspor

FENERBAHÇE

Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıkları başlayacak

GALATASARAY

Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Kupa maçı hazırlıkları

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

19.00 Anadolu Efes - Sakarya Büyükşehir Belediyespor