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Spor

11 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLECEK 14

11 Aralık 2017 12:35

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE KURALAR ÇEKİLECEK
14.00 Beşiktaş, Nyon\'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
Kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek Siyah-Beyazlı ekibin muhtemel rakipleri şöyle; Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus, Chelsea, Bayern Münih, Basel

SÜPER LİG
20.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor 

TFF 1. LİG
18.00 Eskişehirspor - Gaziantepspor 

FENERBAHÇE
Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ
Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıkları başlayacak

GALATASARAY
Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR
Kupa maçı hazırlıkları 

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
19.00 Anadolu Efes - Sakarya Büyükşehir Belediyespor

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