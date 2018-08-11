11 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Bursaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.30 Boluspor - Osmanlıspor
21.45 Adanaspor- Tetiş Yapı Elazığspor
21.45 Altay- Ümraniyespor
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah beyazlı kulübün 2018 Yılı 3. Olağan Divan Kurul Toplantısı, Vodafone Park Moda Merkezi\'nde yapılacak.
- Beşiktaş\'ta Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlanacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.00 Fulham - Crystal Palace (Fabri)
19.30 Wolverhampton - Everton (Cenk Tosun)
ATLETİZM
21:00 Berlin\'de devam eden 24\'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda Alperen Acet, yüksek atlama finalinde madalya için piste çıkacak.