-11 AB dışişleri bakanından Türkiye'ye övgü BRÜKSEL (A.A) - 01.12.2011 - 11 AB üyesinin dışişleri bakanları yayımladıkları ortak makalede güçlü ifadelerle övdükleri Türkiye'nin AB katılım sürecine tam destek verdi. EUobserver'da, Almanya, İngiltere, İtalya, İsveç, Finlandiya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanlarının imzasıyla yayımlanan makalede, AB'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin komşularına sırtını dönmesini gerektirmediği vurgulandı. ''Özellikle Ortak Pazar için yeni bir ekonomik güç merkezi ve büyüyen bir bölgesel güç olarak Türkiye, ortak dış politika çabalarımıza katkı yapabilir. Biz Türkiye'nin katılım sürecinin her iki tarafa faydalı olduğuna ve ekonomik rekabet gücü, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar gibi ortak hedeflere ulaşmada önem taşımaya devam ettiğine güçlü inancımızı koruyoruz'' denilen makalede, Türk dış politikası şu ifadelerle övüldü: ''Bu yüzyılın başlangıcından itibaren bölgesel bir güç olarak Türkiye, Batı Balkanlar, Orta ve Güney Asya ve Afrika Boynuzu'nda etkisini ve otoritesini artırdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sadece geçen ay İstanbul'daki konferansa büyük kişisel katkı yaptığı Afganistan konusuyla sınırlanmayacak şekilde kilit bir arabulucu olmayı sürdürdü. Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Afganistan ve komşuları barış hedefini besleyen politik ve güvenlik önlemlerini uygulama konusunda uzlaştı. Arap Baharı, bölgenin daha iyi yönde değişiminin güvence altına alınmasında AB ve Türkiye'nin birlikte çalışmasının ne kadar faydalı olduğunu tekrar gösterdi. Türkiye'nin AB dış politika tartışmalarına artan katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Burada basireti ve etkisiyle Türkiye, küresel belirsizlik döneminde AB'nin küresel erişimini nasıl güçlendirebileceğini gösteriyor.''