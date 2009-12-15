11-0'a, 21-0'la cevap vermek istedik.

T24 - Partinin yol haritasının belirleneceği Demokratik Toplum Kongresi'ne katılmak için Diyarbakır'a gelen DTP eski Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, DTP'nin kapatılmasının ardından yaşanan gerginlikleri ve açılımın geldiği noktayı değerlendirdi.



Ntv'de Canlı Gaste programına katılan Demirtaş, DTP'nin demokrasi anlayışı karşısında parlamentodakilerin şok olduklarını söyledi. 12 Eylül Anayasa'sının Türkiye'ye neler kaybettirdiği, Türkiye'de neden demokrasi olmadığı, demokrasi, özgürlük nedir gibi konuları anlatmaya çalıştıklarını belirten Demirtaş, DTP'nin kabul göremediğini söyledi. Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: "DTP'nin kapatılmasının ardından bazı vekillerin bu kararı alkışlaması ve beyanlarıyla destek vermesi DTP'yi derinden yaraladı. Dost dediğimiz insanlar bile bizimle ilgili 'DTP bunu hak ediyordu' diyorsa biz kendimizi anlatamamış herhalde. 80 yıllık Kürt sorununun DTP'ye yükleyerek kapatıp, biz bu meseleyi halettik demenin hiçbir anlamı yok. Kolay bir karar değil. Bugün Diyabakır'da hüzün vardı. 11-0'a karşı 21-0'la cevap vermek istedik. Cin şişeden çıktı bir kere, eski karanlık günlere dönmek gibi bir şey söz konusu olamaz.



Sokakların kaynadığını ve çatışmaların tekrar başlama riskinin olduğu uyarısını yapan Demirtaş, bu olayların DTP'den bağımsız olduğunu vurguladı. Demirtaş, "Çıkan olaylar DTP ile sınırlı değil. İnsanları sokağa taşıyan bir öfke var. Topu DTP'ye atıp, sokakta terörist gruplar var diyerek işin içinden çıkmak yerine tehlikenin farkına varılması gerekiyor. Bu iş 30 yıl daha böyle devam eder demek barışa ihanettir. Bu iş bırakın 30 yılı 3 ay daha bile gidemez.



BDP'yi desteklemeye devam edeceğiz



BDP'nin DTP'den daha önce kurulduğunu söyleyen Demirtaş, partiye katılmak gibi bir kararı henüz almadıklarını ancak BDP'ye desteklediklerini söyledi. DTP eski Grup Başkan Vekili Demirtaş, "Bu partiye geçermiyiz bilmoyoruz. Herhalde desteklemeye devam edecek. Herkesin elini vicdanına koyarak içinde bulunduğumuz cinnet halinden çıkmamız gerekiyor" dedi.