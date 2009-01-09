10’uncu dalgada kim, neyle suçlanıyor?

Ergenekon soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınan 37 kişinin sorgusuna başlandı. Eski YÖK Başkanı Gürüz’ü Kemal Alemdaroğlu ile bağlantısı, Dalan’ı ise Veli Küçük’le ilişkisi gözaltına aldırdı.





İstanbul’a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İbrahim Şahin, Yalçın Küçük ve eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, emekli kurmay albay İlyas Çınar ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 18 zanlı ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Gözaltına alınan TSK’da görevli 4 albay, bir binbaşı, bir yüzbaşının aralarında bulunduğu 6 zanlı İstanbul Merkez Komutanlığı’nda sorgulanırken, Sivas’ta gözaltına alınan 10 zanlının sorgulanmalarına Sivas Emniyet Müdürlüğü’nde başlandı. Bu arada 24 saatlik gözaltı süresi dolduğu için polis 3 günlük ek gözaltı süresi daha aldı. Zanlılar, avukatlarıyla görüştürüldü.

Peki, sorguları devam eden zanlılardan kim, neyle suçlanıyor?



İşçi Partisi’yle ilişkide



Prof. Yalçın Küçük: İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı. Küçük, daha önce Abdullah Öcalan ile Beka Kampı’nda buluşmuş ve örgüt elemanlarına konferans verirken çekilen fotoğrafları basına yansımıştı. Perinçek’in de Bekaa’da Öcalan ile görüntüleri medyada yer almıştı.



Veli Küçük ile fotoğrafı var



Bedrettin Dalan: ‘Ergenekon Örgütü’nün üst düzey sorumluları arasında gösteriliyor. üniversitede ulusalcı yapılanmaya gittiği, Ergenekon’un çıkarları doğrultusunda kamuoyu çalışmaları yaptığı ileri sürülüyor. Yapılan aramalarda Dalan’ın Veli Küçük ile çektirdiği fotoğraflar da bulundu. Daha önce gözaltına alınan paşalarla sık görüştüğü iddialar arasında.



Poyraz ile yemek yedi



Emekli Orgeneral Kemal Yavuz: Yavuz’un Baltalimanı’ndaki İ.Ü. tesislerinde, Başbakan Erdoğan hakkında çok sayıda kitap yazan, Ergenekon tutuklusu Ergun Poyraz’la görüştüğü, yemek yediği iddialar arasında.



Alemdaroğlu ile temasta

Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz: Eski YÖK Başkanı Gürüz, Ergenekon sanıklarından İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı. Polis yaptığı telefon dinlemelerinde daha önce gözaltına alınan birçok zanlının “İki Kemal aslanlar gibi mücadele ediyor, savaşıyor” dediklerini belirledi. Polise göre bu ikili Ergenekon’un üniversite yapılanmasının başında. Gürüz, fotoğrafta 2003’teki ‘Cumhuriyete Sahip Çık’ mitinginde Alemdaroğlu ile birlikte ‘Ordu göreve’ pankartının önünde görülüyor. Ancak Gürüz, daha sonra bu pankartları eleştiren sert bir açıklama yapmıştı.Susurluk hükümlüsü İbrahim Şahin: Eski Susurluk sanığı, Özel Harekât eski Daire Başkan Vekili... Polisi Şahin’e götüren isim operasyonun tutuklu sanığı Muzaffer Tekin oldu. Şahin’in Ergenekon’un ele geçirilen ikinci tetikçi gurubunun başı olduğu ileri sürülüyor. Sivas’ta yakalanan bu grubun Türkiye’de sansasyon amaçlı suikastlar planladıkları, özellikle Ermeni vatandaşlar olmak üzere, aydınlar ve üst düzey siyasilere suikast hazırlığı yaptıkları iddia ediliyor. Ancak polis Şahin’in bu eylemler için kimden talimat aldığını araştırıyor. Öte yandan bu gruba bağlı birçok hücrenin de tespit edildiği ve bunların yakalanması için çalışmaların yapıldığı açıklandı.