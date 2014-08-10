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10'ncu cumhurbaşkanı Sezer oy kullanmadı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer oy kullanmadı

10 Ağustos 2014 20:33

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oy kullanmak üzere sandık başına gelmedi.

Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’ndeki Şahin Sevim İlköğretim Okulu’ndaki 1137 numaralı sandıkta kayıtlı olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer sandık başına gelmedi.

Dün akşam saatlerinde Bodrum’dan Gölbaşı’ndaki evine gelen ve gün boyu gazetecilerin oy kullanırken görüntülemek üzere beklediği Sezer çiftinin sandık başına neden gelmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Bu arada aynı sandıkta bugün TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Eski İçişleri Bakanı Aldülkadir Aksu ve birçok milletvekili oyunu kullandı.

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