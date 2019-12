Bank Asya 1. Lig'de 10. hafta 1 maç dışında tamamlandı. Adanaspor'u 3-2 yenen Manisaspor liderliğini sürdürdü.



BANK ASYA 1. LİG





10. HAFTA MAÇLARI



1 Kasım Cumartesi



Giresunspor: 1 - Diyarbakırspor:2





Stat: Atatürk

Hakemler: Gökan Güneşer xxx, Serkan Akarca xxx, Fahri Aksoy xxx

Giresunspor: Metin Aktaş x, Barış x, Taner x (Dk. 46 Fırat x), Mehmet x, Emre x, Koray xx, Aykut xx, Tolga xx, Aydın xx, Hasan x (Dk. 46 İbrahim x), Anton x (Dk. 73 Cisse xxx)

Diyarbakırspor: Atilla xxx, Evren xx, Engin Öztonga xx, Erhan Şentürk xx, Coşkun Birdal xxx, Mithat xx, Ulaş xx, Erhan Çatalçam xx, Emrah xxx (Dk. 75 Ceyhun x), Mutlu xx (Dk. 63 Ufuk x), Şenol xx (Dk. 81 Selçuk x)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 57 Emrah (Diyarbakırspor), Dk. 90 2 Cisse (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Aykut, Dk. 54 Koray, Dk. 69 Tolga, Dk. 75 İbrahim (Giresunspor), Dk. 56 Mutlu, Dk. 79 Şenol (Diyarbakırspor)







Güngören Belediyespor: 1 - Kayseri Erciyesspor: 0





Stat: Mimar Yahya Baş

Hakemler: Erbay Aldemir x, Hakan Eygü x, Hakan Arda x

Güngören Belediyespor: Fırat xx, İzzet xx, Güray xxx, İbrahim xx, Mustafa xx (Dk. 71 Abdullah x), İlkay xx, Hakan xxx (Dk. 79 Hamza x), Turan xx, Ersin xxx, Uğur xx (Dk. 87 Ahmet ), Fatih xx

Kayseri Erciyesspor: Kaya xx, Fatih xx, Kemal Dulda xx, Ümit Temel x (Dk. 67 Ali x), Evren Turhan x, Ramazan xx, Kemal Okyay x, Bikoko x (Dk. 67 Ali x), Turan x (Dk. 78 Njock x), İlhan Özbay xx, Kenan Özer x

Gol: Dk. 22 Hakan (Güngören Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 18 Uğur, Dk. 29 Turan, Dk. 48 Güray, Dk. 63 İzzet, Dk. 74 Fatih, Dk. 87 Hamza, Ersin (Maç bittikten sonra) (Güngören Belediyespor), Dk. 50 Fatih (Kayseri Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 3 Hamza (Güngören Belediyespor)









Karşıyaka: 2 - Kartalspor: 0





Stat: Alsancak

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Yasin Duran xx, Muhammet Yumak xx

Karşıyaka: Kerem xx, Rıdvan xx, Aydın xx, Fuat xx, Ahmet Burak xx, Timuçin xx (Dk. 53 Zafer Demiray xx), Cihan xxx, Taha xx, Ferhat xx (Dk. 85 Ahmet x), Serkan xx, Yunus Altun xx (Dk. 74 Ramazan xxx)

Kartalspor: Soner xx, Yasin xx, Zafer Şahin xx, Mehmet Kahriman xx, Selçuk xx, Zafer Çevik xx, Diakhate x (Dk. 72 Mesut x), Gökhan x, Emirhan x (Dk. 87 Süleyman x), İskender x (Dk. 60 Mehmet Öncan x), Ümit x

Goller: Dk. 65 Cihan (penaltıdan), Dk. 84 Ramazan (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Dk. 79 Kerem, Dk. 85 Ramazan (Karşıyaka), Dk. 39 Zafer Çevik, Dk. 62 Selçuk, Dk. 65 Ümit ve Yasin (Kartalspor)











Orduspor: 1 - Sakaryaspor: 1





Stat: 19 Eylül

Hakemler: Çağatay Şahan xxx, Gökhan Ercan xxx, Mehmet Kaan Bingül xxx Orduspor: Akın Dağdelen xx, Hakan Çimen xx, Haydar Koç xx, Murat xx (Dk. 61 Ufuk x), Mehmet Deliorman xx, Jerry xx, Serdar Sinik x (Dk. 46 Müslim xx), Aytekin Viduslu xx (Dk. 77 Günay x), Fatih Şen xx, Bruno xxx, Rıdvan xx

Sakaryaspor: Bora xxx, Hasan Yiğit xx, Gökhan Kök xx, Hamza xxx, Hasan Uğur xx, Erol Kapusuz xx (Dk. 61 Serhat xx), Orhan Alemdar x (Dk. 46 Görkem xx), Mehmet Akyüz xx (Dk. 77 Eray x), Levent Demiray xx, Ünsal Aka xx, Özgürcan xxx

Goller: Dk. 15 Özgürcan (Sakaryaspor), Dk. 90 Bruno (Orduspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Hakan Çimen, Dk. 65 Jerry (Orduspor), Dk. 45 Bora, Dk. 61 Hasan Uğur, Dk. 38 Mehmet Akyüz (Sakaryaspor)









2 Kasım Pazar



Boluspor: 1 - Gaziantep BB.: 0





Stat: Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Sedat Etik xxx, Nurettin Çiçek xxx

Boluspor: Ziya xxx, Erdem xx, Aytek xx, Evren xx, Gökhan xx, Sertan xxx, Tayfun Seven xx, Ilgar Gurbanov xx (Dk. 61 Fatih x), Ömer xx, Bilal xx (Dk. 86 İbrahim Yavuz ?), Edim xx (Dk. İbrahim Parlayan ?)

Gaziantep Belediyespor: Eser xx, Cihancan xx, Fatih Şen x (Dk. 44 Mustafa Marangoz x), Mustafa Şahintürk xx, Hasan x (Dk. 46 Da Silva xx), Cafercan xx, Kadir Keleş xx, Efecan xx, Ahmet x (Dk. 69 Mehmet x), Osman xx, Gökhan xx

Gol: Dk. 15 Ilgar Gurbanov (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan, Dk. 68 Evren, Dk. 90 Ziya (Boluspor), Dk. 44 Cafercan, Dk. 48 Ahmet, Dk. 75 Mustafa Şahintürk, Dk. 67 Efecan, Dk. 79 Kadir Keleş, Dk. 88 Gökhan (Gaziantep Belediyespor)









Karabükspor: 0 - Altay: 1





Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Serkan Çınar x, Gökmen Olgaç xx, Şeref Basmacı xx

Kardemir Karabükspor: Kazım x, Aydın x, Bülent Bal x, Ümit Aydın x (Dk. 67 Adem xx), Şenol xx, Mert x, Süleyman x, Metin x (Dk. 62 Murat Özkan x), Murat Bölükbaş x, Hakan x, Tanju xx

Altay: Bülent Ataman x, Onur xx, Erdi xx, Merter xx, Şeyhmuz xx, Yasin xxx, Ercan xx, Erdal Güneş xxx, Can Erdem xx (Dk. 57 Molina xx), İsa xx (Dk. 72 Musa x), Mehmet Budak xx

Gol: Dk. 59 Erdal Güneş (Altay)

Sarı Kartlar: Dk. 90 Tanju (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Can Erdem, Dk. 61 İsa (Altay)Kırmızı Kart: Dk. 77 Murat Bölükbaşı (Kardemir Karabükspor)





Malatyaspor - Samsunspor





Stat: İnönü

Hakemler: Fethi Serkan Koçak xx, Ayhan Akgöz xx, Baki Yiğit xx

Malatyaspor: Emrah x, Mustafa Sert xx, Gökhan Caba x, Fatih xxx, Ramazan Kahya xx, Güngör xxx, Eren xx (Dk. 81 Selim x), Hakan Bayraktar xx (Dk. 65 Serkan Dökme xx), Murat Duman x, Celil xxx (Dk. 65 Caner xxx), Mehmet xx

Samsunspor: Hasan Sönmez x, Gökhan x, Turgay x, Burhan xx, Doğan xxx, Murat xxx, Can xx, Kenan Yelek x (Dk. 86 Oktay x), Hakan xx (Dk. 68 Hakan Akman x), Sefa xx (Dk. 46 Mesut x), Sercan xx

Goller: Dk. 25 Mehmet Albayrak, Dk. 62 Güngör, Dk. 64 Eren, Dk. 77 Caner

(Malatyaspor), Dk. 18 Murat, Dk. 51 Doğan, Dk. 61 Burhan (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 76 Güngör (Malatyaspor), Dk. 59 Doğan, Dk. 76 Gökhan, Dk.

77 Burhan (Samsunspor)





Manisaspor - Adanaspor





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Neşet Merdin xxx, Erdem Gökalp xxx

Manisaspor: Ufuk Ceylan xx, Güven Varol xxx, Ufukhan Bayraktar xxx, Kalabane xxx, Ferhat Öztorun xx Fatih x (Dk. 39 Yiğit Gökoğlan xx), Yiğit İncedemir xxx, Nizamettin xxx, Sezer xxx (Dk. 84 Ömer ?), Rafael xxx, Cenk İşler xxx (Dk. 86 Adem Büyük ?)

Adanaspor: Ahmet Şahin xx, Ümit xx, Yunus Ceylan xx, Ersan xx Ahmet Yıldırım xx, Emre Hızarcı xx (Dk. 80 Burhan x), Cem Karahan xx (Dk. 69 Onur xx), Hakan xx, Mbamba xx, Emre Aktaş x, Mbilla xxx (Dk. 80 Cihan x)

Goller: Dk. 17 ve 45 Rafael, Dk. 55 Sezer (Manisaspor), Dk. 60 Mbilla, Dk.

87 Burhan (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Cenk İşler, Dk. 33 Nizamettin, Dk. 49 Sezer, Dk. 89 Ömer

(Manisaspor), Dk. 65 Ümit, Dk. 89 Burhan (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 9 Emre Aktaş (Adanaspor), Dk. 90 Nizamettin (Manisaspor)