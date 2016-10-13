109 askeri hâkim 'FETÖ' suçlamasıyla TSK'dan ihraç edildi

109 askeri hâkim 'FETÖ' soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başkanlığında toplanan Askeri Hakimler Komisyonu aldığı kararla, 109 askeri hâkim subayın meslekten çıkarılarak Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişiklerinin kesildiği bildirildi.

Meslekten çıkarılan askeri hâkimler arasında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hava Kuvvetleri adli müşaviri Bedrettin Özgür de var.

15 Temmuz darbe girişiminde 468 olan askeri hâkim subay sayısı son ihraçlarla birlikte 209 oldu. 10 askeri hâkim hakkında soruşturma sürüyor.