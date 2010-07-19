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Dünya

108'lik nine 38'lik kocasına kavuştu

Malezya'da 108 yaşındaki Wook Kundor, kendisinden 70 yaş küçük olan kocası Muhammad Noor Che Musa'ya tekrar kavuştu.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Malezya'da 108 yaşındaki Wook Kundor, uyuşturucu tedavisi biten ve kendisinden 70 yaş küçük olan kocası Muhammad Noor Che Musa'ya bir yıl aradan sonra tekrar kavuştu.

38 yaşındaki Muhammad, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için gördüğü bir yılık tedavisinden sonra, 108 yaşındaki eşi Wook'la buluştu. Yaşlı kadın, 'Kocamın eve tekrar dönmesi çok sevindirici. Birbirimiz yeniden görebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü onu çok seviyorum. Bundan sonra, normal yaşantımızı devam ettireceğiz. Öteki kadınlar nasıl kocalarına davranıyorlarsa, bende aynı şekilde kocama kadınlık görevimi yerine getireceğim.' dedi.

Tedavi boyunca eşinin kendisini 5 kez ziyaret ettiğini söyleyen Musa, Wook'un yaşlılık durumunda dolayı ziyaretlerin bu kadar az olduğunu söyledi.

Wook ve Muhammad, ilişkilerinin ne kadar ciddi olduğunu göstermek için evlendiklerini belirtirken, üvey evlat edinmek istediklerini de açıkladı.

Wook Kundor ile Muhammad Noor Che Musa 2006 yılında evlenmişti. Çiftin evliliği Malezya basınında geniş yer bulmuştu. Yerel basındaki haberlere göre, Muhammad ilk defa evlenirken, eşi Wook ise 22. evliliğini yapmıştı. Malezya basının olayı 'Karşılıklı saygı ve dostluk aşka dönüştü' şekilde vermişti.

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