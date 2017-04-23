T24 LogoT24 Logo
Spor

108 yıllık rekabette 385. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 385. kez karşı karşıya gelecek

23 Nisan 2017 19:52

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 385. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 384 maçtan 145'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 531 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

 

Ligde 120. sınav

 

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

 

Son 5 sezonda ev sahipleri yenilmedi

 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı.

ETİKETLER

GalatasarayFenerbahçederbi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24