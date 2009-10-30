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Dünya

1075 kiloluk tiramisu

30 Ekim 2009 02:00

Fransa'da, 1075 kilogram ağırlığındaki dünyanın en büyük tiramisusu yapıldı. Bu dev pasta, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ülkenin merkezindeki Villeurbanne kentindeki bir çikolata sergisinde sergilenen dev tiramisunun yapımında 10 kadar pastacı çalıştı.

1075,92 kilogram ağırlığındaki pasta yapılırken 300 kilogram krem peynir, 60 kilogram krema, 72 kilogram yumurta sarısı, 108 kilogram yumurta akı, 192 kilogram şeker, 180 kilogram kedi dili, 4,8 kilogram kakao, 12 kilogram çikolata, 120 litre su, 9,12 litre kahve ve 18 litre şarap kullanıldığı belirtildi.

Büyüklüğüyle Guinness Rekorlar Kitabına giren tiramisunun bir hayır kurumu için parça parça satılacağı kaydedildi.

Daha önceki rekor, 782,4 kilogramlık pastayı yapan İsviçre'ye aitti.

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