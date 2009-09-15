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Dünya

107 yaşındaki kadın 24'üncü kocayı arıyor

Dünyanın en yaşlı insanlarından birisi olan Wok Kundor adlı kadın 24'üncü kez evlenmeye hazırlanıyor.

15 Eylül 2009 03:00

Dünyanın en yaşlı insanlarından birisi olan Wok Kundor adlı kadın 24'üncü kez evlenmeye hazırlanıyor.

Malezyalı 107 yaşındaki Wok Kundor aslında şu anda hala evli ancak büyük bir korku yaşıyor. Kendisinden 70 yaş küçük olan kiracısıyla evlenen yaşlı kadın, kocasının kendisini daha genç bir kadın için terk edeceği endişesiyle yeni bir koca arayışına başladı. Uyuşturucu bağımlısı olan 37 yaşındaki kocasının şu anda tedavi gördüğünü belirten Wok Kundor, kocasının sağlığına kavuşması durumunda kendisini bırakacağını düşünüyor.

Son zamanlarda kendisine olan güvenin azaldığını belirten 107 yaşındaki Kondor, "Artık genç bir kadının vücuduna sahip olmadığımı biliyorum. Yanlızlıktan kurtulmak için yaşıma uygun birisiyle evlenmek istiyorum" dedi.

Malezya'nın Terengganu bölgesinde yaşayan Wok Kundor 22'inci evliliğini 4 yıl önce kendisinden 70 yaş küçük kiracısıyla yapmıştı. Kundor yeni bir koca aradığını, şimdiki kocasına bildirmek için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.

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