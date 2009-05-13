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Spor

107 milyon Euro mu dediniz?

Dünyayı sarsan transfer dedikodusunun gerçeğe dönüşmesine artık çok az bir süre kaldı.

13 Mayıs 2009 03:00


Dünyayı sarsan transfer dedikodusunun gerçeğe dönüşmesine artık çok az bir süre kaldı. Real Madrid'in Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Ada ekibi ile kesin anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Bu seferki iddia İspanyol basının saygın gazetesi El Pais'e ait. Gazetede yer alan habere göre Real Madrid 85 milyon bonservis bedeliyle Cristiano Ronaldo'yu bu yaz transfer edecek. 24 yaşındaki isim için iki kulüp yaklaşık iki sezondur sürekli karşı karşıya geliyor ve bu transfer bir türlü gerçekleşmiyordu.

El Pais gazetesinin verdiği bilgiye göre bu transfer Madrid cephesinde Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in de alacağı komisyon ile birlikte 107 milyon Euro'yu bulacak. Cristiano Ronaldo'nun ise Real Madrid'de haftalık 290 bin Euro (yaklaşık 590 bin YTL) ücret alacağı iddia ediliyor.

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