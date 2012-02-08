-107 İslam aliminden Suriye bildirisi İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - İslam dünyasının tanınmış Alimleri ve düşünürleri, Suriye'de yaşananlar konusunda bir bildiri yayınladı. Aralarında Uluslararası Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Dr. Yusuf El Karadavi, Suudlu alim Selman Avde ve Mısır Müftüsü Dr. Ali Cum'a'nın da bulunduğu, İslam dünyasının tanınmış 107 aliminin imzasını taşıyan ve Salı akşamı yayınlanan bildiride, Esad rejimine tabi kalmanın kabul edilemez olduğu ve rejime bağlı olmaktan vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı. Alimlerin AA'ya gönderdiği bildiride, "Özgür Suriye Ordusu ve devrimciler, maddi ve manevi her alanda desteklenmeli, bu desteğin arasında Suriye'den büyükelçiliklerin çekilmesi ve Suriye yönetimine destek veren Rusya ve Çin'e protesto mesajları iletilmeli" denildi. -"Halkın katledilmesi kabul edilemez"- Suriye'de yaşananlar için, "Rejimin suiistimalleri, zulmü ve kan dökmesi" ifadelerinin kullanıldığı bildiride, bu durumun unutulamayacağını ve olup bitenler karşısında susanlar ve buna ortak olanlar için bir utanç olduğu kaydedildi. Bildiride, Ordu ve güvenlik güçlerinin halkı katletmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, ordu ve güvenlik güçlerinin insanları öldürme emrine karşı gelmeleri ve bu emirlere karşı itaatsizlikte bulunmaları gerektiği aktarıldı. Ancak daha önce bu emre karşı gelmeyenler için de "tövbe" kapısının açık olduğu belirtildi. -"Ordudan ayrılın" fetvası- Bildiride, "Ordudan ayrılmalar ve ayrılanların Özgür Suriye Ordusu'na katılmaları için fetva veriyoruz" denilirken, Özgür Suriye Ordusunun "asil görevini" yerine getirmesi gerektiği, intikamdan uzak durması ve sivil halkı koruması gerektiği kaydedildi.