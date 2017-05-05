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BBC Türkçe

107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz "Bu, listeler halinde yapılan son ihraç" dedi.

05 Mayıs 2017 22:49

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mehmet Yılmaz, "Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık" dedi.

Mehmet Yılmaz, bu kişilerden 105'inin "itiraflar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda" ihraç edildiğini aktardı.

Yılmaz diğer iki kişinin "başkaları üzerine kayıtlı ancak kendilerinin kullandığı belirlenen" telefonlarında ByLock uygulaması bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, listelerin savcılıklara da gönderildiği ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Son ihraçlarla Fethullah Gülen yapılanması kapsamında meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4 bin 238'e ulaştı.

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