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103 yılda 112 gazeteci ve yazar öldürüldü

Araştırmada öldürülen gazeteci ve yazarların birçoğunun Kürt ve Ermeni olduğu belirtildi

04 Nisan 2012 22:58

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu yaptığı açıklamada 103 yılda 112 gazeteci ve yazarın öldürüldüğünü bildirdi.

 
6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü öncesi bir yazılı açıklama yapan Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP), 103 yılda 112 gazeteci ve yazarın öldürüldüğünü açıkladı.
 
Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi'nin 6 Nisan 1909'da Galata Köprüsü üzerinde kurşunlanarak öldürülmesinden hareketle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 6 Nisan tarihini "öldürülen gazeteciler günü" ilan etmişti. TGDP Yaptığı araştırmada, gazeteci ve yazarların çoğu, "faili meçhul" adı verilen, aslında failleri belli sokak infazlarıyla, gözaltında kaybetme saldırılarıyla yaşamlarını yitirdiler.
 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) listesinde öldürülen Ermeni gazeteci ve yazarların olmadığı belirtilen araştırmada, TGC'ye başvuru yapıldığını ve listeye Ermeni gazeteci ve yazarların girmesi için girişimlerde bulunulduğu açıklandı.
 

Öldürülenlerin çoğu Kürt ve Ermeni

 
Öldürülen gazetecilerin ve yazarlarının çoğunun Ermeni ve Kürt olduğu ifade edilen araştırmada, Ermenilerin yoğunluklu olarak 1915 yılında öldürüldüğün, Kürtlerin ise 1990–1994 yılları arasında katledildiği açıklanıyor.
 
Yapılan araştırmaya göre 1909 yılından bu yana öldürülen 112 gazeteci ve yazarın isimlerini, çalıştığı yayın kuruluşunu, ölüm yeri ve tarihini kronolojik sıralamaya göre şöyle;
 
1-Hasan Fehmi, Serbesti gazetesi, İstanbul, 6 Nisan 1909
 
2-Ahmet Samim, Sada-yı Millet gazetesi, İstanbul, 9 Haziran 1910
 
3-Zeki Bey, Şehrah gazetesi, İstanbul, 10 Temmuz 1911
 
4-Şair Hüseyin Kami, Alemdar gazetesi, Konya, 1912
 
5-Silahçı Tahsin, Silah gazetesi, İstanbul, 27 Temmuz 1914
 
6-Kevork Ferid, Tasvir'i Efkar gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.
 
7-Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.
 
8-Krikor Torosyan, Dizağik mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Akıbeti bilinmiyor
 
9-Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, 5 Mayıs 1915
 
10-Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915'te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.
 
11-Nerses Papazyan, (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
12-Harutyun Şahrigyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
13-Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
14-Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
15-Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
16-Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
17-Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
18-Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
19-Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
20-Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
 
21-Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank (Emek) gazetesi, Ankara 1915
 
22- Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar, Harput, 1915
 
23-Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar, Harput 1915
 
24-Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Sivas 1915
 
25-Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Kayseri'de idam edildi.
 
26-Vıramyan (Onnig Tertsagyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, Van, 1915
 
27-Dikran Odyan (Aso), Yergir (Ülke) gazetesi, 1915
 
28-K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar, Diyarbakır 1915
 
29-Rupen Zartaryan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır 1915
 
30-Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915
 
31-E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915
 
32-Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü, Urfa, 15 Temmuz 1915
 
33-Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat, Ağustos 1915
 
34-Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat 24 Ağustos 1915
 
35-Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915
 
36-Taniel Varujan, yazar-şair, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915
 
37-Rupen Sevag, (Çilingiryan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915
 
38-Hasan Tahsin, Hukuk-u Beşer (insan hakları) gazetesi, İzmir, 15 Mayıs 1919
 
39-Hüseyin Hilmi (İştirakçi veya Sosyalist Hilmi), İştirak (sosyalist)-Medeniyet dergisi, İstanbul, 15 Kasım 1922
 
40-Ali Kemal, Peyam-ı Sabah gazetesi, İzmit, 1922
 
41-Hikmet Şevket, 1930
 
42-Sabahattin Ali, Marko Paşa dergisi, Edirne, 2 Nisan 1948
 
43-Adem Yavuz, Anka Ajansı, Kıbrıs, 27 Ağustos 1974
 
44-Zeki Erginbay, Teknik Güç dergisi yazı işleri müdürü, İstanbul, 3 Şubat 1977
 
45-Hüseyin Şen, Kawa dergisi yazı işleri müdürü, İstanbul, 21 Mart, 1978
 
46-Gani Bozarslan, Aydınlık dergisi, 10 Mayıs 1978
 
47-Ali İhsan Özgür, Politika gazetesi, İstanbul, 21 Kasım 1978
 
48-Cengiz Polatkan, Hafta Sonu gazetesi, Ankara, 1 Aralık 1978
 
49- Abdi İpekçi, Milliyet gazetesi, İstanbul, 1 Şubat 1979
 
50-İlhan Darendelioğlu, Ortadoğu gazetesi, İstanbul, 19 Kasım 1979
 
51-İsmail Gerçeksöz, Ortadoğu gazetesi, İstanbul, 4 Nisan 1980
 
52-Ümit Kaftancıoğlu, TRT, İstanbul, 11 Nisan 1980
 
53-Muzaffer Fevzioğlu, Hizmet gazetesi, Trabzon, 15 Nisan 1980
 
54-Hayrabet Honca, Halkın Birliği gazetesi, Kayseri, 1 Mayıs 1980
 
55-Recai Ünal, Demokrat gazetesi, İstanbul, 22 Temmuz 1980
 
56-Mevlüt Işıt, Türkiye gazetesi, Ankara, 1 Haziran 1988
 
57-Seracettin Müftüoğlu, Hürriyet gazetesi, Nusaybin, 29 Haziran 1989
 
58-Sami Başaran, Gazete gazetesi , İstanbul, 7 Kasım 1989
 
59-Kamil Başaran, Gazete gazetesi, İstanbul, 7 Kasım 1989
 
60-Çetin Emeç, Hürriyet gazetesi, İstanbul, 7 Mart 1990
 
61-Turan Dursun, İkibine Doğru ve Yüzyıl dergisi, İstanbul, 4 Eylül 1990
 
62-Gündüz Etil, Yeni Günaydın Gazetesi, İstanbul,18 Eylül1991
 
63-Mehmet Sait Erten, Azadi-Denk dergisi, Diyarbakır, 3 Kasım 1992
 
64-Halit Güngen, İkibine Doğru dergisi, Diyarbakır, 18 Şubat 1992
 
65-Cengiz Altun, Yeni Ülke gazetesi, Batman, 24 Şubat 1992
 
66-İzzet Kezer, Sabah gazetesi, Cizre, 23 Mart 1992
 
67- Bülent Ülkü, Körfeze Bakış gazetesi, Bursa, 31 Mart 1992
 
68- Mecit Akgün, Yeni Ülke gazetesi, Nusaybin, 2 Haziran 1992
 
69- Hafız Akdemir, Özgür Gündem gazetesi, Diyarbakır, 8 Haziran 1992
 
70- Çetin Ababay, Özgür Halk dergisi, Batman, 29 Temmuz 1992
 
71- Yahya Orhan, Özgür Gündem gazetesi, Ceylanpınar, Gercüş, 9 Ağustos 1992
 
72- Hüseyin Deniz, Özgür Gündem gazetesi, Ceylanpınar, 10 Ağustos 1992
 
73- Musa Anter, Özgür Gündem gazetesi, Diyarbakır, 20 Eylül 1992
 
74- Yaşar Aktay, Türkiye gazetesi, Hani, 9 Kasım 1992
 
75- Hatip Kapçak, Hürriyet gazetesi, Mazıdağı, 18 Kasım 1992
 
76- Namık Tarancı, Gerçek dergisi, Diyarbakır, 20 Kasım 1992
 
77- Orhan Karaağar, Özgür Gündem gazetesi Van muhabiri, Van, 19 Ocak 1993
 
78- Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesi, Ankara, 24 Ocak 1993
 
79- Kemal Kılıç, Özgür Gündem gazetesi, Akçakale-Urfa, 18 Şubat 1993
 
80- Mehmet İhsan Karakuş, Silvan gazetesi, Silvan, 13 Mart 1993
 
81- Ercan Gürel, HHA, Bergama, 20 Mayıs 1993
 
82- İhsan Uygur, Sabah gazetesi, İstanbul, 6 Temmuz 1993
 
83- Rıza Güneşer, Halkın Gücü gazetesi, İstanbul, 14 Temmuz 1993
 
84- Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi, Bitlis, 28 Temmuz 1993
 
85- Muzaffer Akkuş, Milliyet gazetesi, Bingöl, 20 Eylül 1993
 
86- Ruhi Can Tul, TDN, Kırıkkale, 14 Ocak 1994
 
87- Nazım Babaoğlu, Özgür Gündem gazetesi, Siverek-Urfa, 12 Mart 1994
 
88- Kamil Koşapınar, Zaman gazetesi, Erzurum, 19 Mart 1994
 
89- İsmail Ağay, Özgür Ülke gazetesi, Batman, 29 Mayıs 1994
 
90- Erol Akgün, Devrimci Çözüm dergisi, Gebze, 8 Eylül1994
 
91- Bahri Işık, Çağdaş Marmara gazetesi, İstanbul, 17 Eylül 1994
 
92- Ersin Yıldız, Özgür Ülke gazetesi, İstanbul, 3 Aralık 1994
 
93- Onat Kutlar, Cumhuriyet gazetesi, İstanbul, 11 Şubat 1995
 
94- Seyfettin Tepe, Yeni Politika gazetesi, Bitlis, 29 Ağustos 1995
 
95- Metin Göktepe, Evrensel gazetesi, İstanbul, 8 Ocak 1996
 
96- Kutlu Adalı, Yeni Düzen gazetesi, Kıbrıs, 8 Temmuz 1996
 
97- Yemliha Kaya, Halkın Gücü gazetesi, İstanbul, 27 Temmuz 1996
 
98- Selahattin Turgay Daloğlu, serbest gazeteci, İstanbul, 9 Eylül 1996
 
99- Reşat Aydın, Anadolu Ajansı, TRT, 20 Haziran 1997
 
100- Ayşe Sağlam, serbest gazeteci, Derince, 3 Eylül 1997
 
101- Abdullah Doğan, Candan FM, Konya, 13 Temmuz 1997
 
102-Ünal Mesuloğlu, TRT, Manisa, 8 Kasım 1997
 
103-Mehmet Topaloğlu, Kurtuluş dergisi, Adana, 1998
 
104- Süleyman Yeter, Sömürüsüz Bir Dünya İçin Dayanışma gazetesi, İstanbul, 7 Mart 1999
 
105- Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet gazetesi, Ankara, 21 Ekim 1999
 
106-Önder Babat, Devrimci Hareket dergisi, İstanbul, 3 Mart 2004
 
107-Yaşar Parlak, Silvan Mücadele Gazetesi, 18 Ağustos 2004
 
108-Hrant Dink, Agos gazetesi, İstanbul, 19 Ocak 2007
 
109-Engin Çeber, Yürüyüş dergisi, İstanbul, 9 Ekim 2008
 
110-İsmail Cihan Hayırsevener, Güney Marmara Yaşam Gazetesi (Balıkesir), Bandırma, 19 Aralık 2009
 
111- Metin Alataş, Azadiya Welat gazetesi, Adana, 4 Nisan 2010
 
112- Cevdet Kılıçlar, Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) basın bürosu internet editörü, Uluslararası sular, 31 Mayıs 2010

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