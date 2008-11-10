103. randevu !..



Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın yapacakları Fortis Türkiye Kupası grup maçıyla birlikte 103. kez karşı karşıya gelecek.







11 Ekim 1973 tarihinde Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle başlayan 35 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 102 karşılaşmanın 42'sini Beşiktaş, 38'sini Trabzonspor kazanırken, 22 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Siyah-beyazlıların toplam 139 golüne, bordo-mavililer 114 golle karşılık verdi.



İki ekibin bu sezon ligde Trabzon'da yaptıkları karşılaşma golsüz sona ermişti.



FARKLI SKORLAR



Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



''Kara Kartallar'' ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonunun ilk yarısında 5-0, 19 Şubat 1995 tarihindeki lig maçında da rakibini 4-0 yenerek, sahadan farklı skorlu galibiyetle ayrıldı.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 7 Ağustos 1988'de Serdar Bali'nin jübile maçında 4-1 ve 2003-2004 sezonunda Trabzon'daki lig maçında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

