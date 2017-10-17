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Ekonomi

10.3 milyon kadın iş arıyor

TÜİK verilerine göre toplam işsiz sayısı geçen yıla göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye oldu

17 Ekim 2017 11:34

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre işsizlik oranı geçen yıl temmuza göre değişmedi ve yüzde 10.7’de kaldı. Verilere göre, iş arayan kadınların sayısı 10 milyon 381 bin kişiye çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Haziran 2017’ye göre ise 0.5 puanlık artış yaşandı. Bu kadar iş yaratılmasına rağmen işsizlik oranında istenilen düşüşün yaşanmamasının nedeni ise işgücündeki tarihi rekor. Türkiye’de toplam işgücü 32 milyon 200 bin kişiye ulaştı yani aktif olarak iş arayanların sayısı 32.2 milyona ulaştı. En fazla artış ise kadınlarda. İş arayan kadınların sayısı 10 milyon 381 bin kişiye çıktı. Kadınların işgücüne katılım oranı da geçen yıl temmuza göre 1.3 puan arttı ve yüzde 34.3 ile tarihi en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜİK verilerine göre toplam işsiz sayısı geçen yıla göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye çıktı.

 

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