103 emekli amiral hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkındaki iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "emekli amirallerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları" belirtildi.

103 şüphelinin seçilmiş hükûmeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun da "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan amirallerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, "meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri" aktarıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.