T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

103 bin firmaya can simidi

Küresel krizin, reel sektörü vurmaması için ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi. Zor durumdaki firmalara can simidi olacak.

29 Ekim 2008 02:00

Ziraat Bankası 103 bin firmanın kredi borçlarına ödeme kolaylığı getirecek. Banka bu firmaların borç vadelerini 2 kat uzatacak. Faiz artırımı yapmayacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın Akşam'dan İsmail Küçükkaya'ya açıkladığı iki önemli tedbir, binlerce firmaya kredi ödemelerinde soluk aldıracak ve sıkıntı içindeki firmalar için can simidi olacak.

Buna göre, 103 bin KOBİ’nin kredi borcunun vadesi, kriz öncesi koşullarla 2 katı kadar uzatılacak. Ziraat Bankası bu uygulamayı iki gün içinde başlatacak.

Üzerinde çalışılan diğer tedbir ise, bütün bankalardaki ticari kredilerin faizine garanti getirilmesini içeriyor. Bunun için Kredi Garanti Fonu’nun kaynak aktarımıyla güçlendirilmesi ve varlık yönetim şirketlerinin devreye sokulması formülü üzerinde duruluyor.

Can Akın Çağlar, dün Bankalar Birliği toplantısında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’la da bir- araya gelerek konuları değerlendirdi.

Ziraat’in mevduatı arttı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, küresel dalgalanmada Ziraat Bankası’nın mevduat hesaplarındaki patlamayı da şöyle açıklılyor “Bizim aylık mevduat artışımız 600 milyon YTL. Şu anda bu rakam 1 milyar YTL’ye çıktı. Biz, bankamızdan dışarıya mevduat çıkışına strateji olarak izin vermiyoruz. Ama şunu da özellikle belirtmek isterim ki bize gelişi de teşvik etmiyoruz. Faizleri düşük tutuyoruz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24