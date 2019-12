103 bin firmaya can simidi

Ziraat Bankası 103 bin firmanın kredi borçlarına ödeme kolaylığı getirecek. Banka bu firmaların borç vadelerini 2 kat uzatacak. Faiz artırımı yapmayacak



Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın Akşam'dan İsmail Küçükkaya'ya açıkladığı iki önemli tedbir, binlerce firmaya kredi ödemelerinde soluk aldıracak ve sıkıntı içindeki firmalar için can simidi olacak.



Buna göre, 103 bin KOBİ’nin kredi borcunun vadesi, kriz öncesi koşullarla 2 katı kadar uzatılacak. Ziraat Bankası bu uygulamayı iki gün içinde başlatacak.



Üzerinde çalışılan diğer tedbir ise, bütün bankalardaki ticari kredilerin faizine garanti getirilmesini içeriyor. Bunun için Kredi Garanti Fonu’nun kaynak aktarımıyla güçlendirilmesi ve varlık yönetim şirketlerinin devreye sokulması formülü üzerinde duruluyor.



Can Akın Çağlar, dün Bankalar Birliği toplantısında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’la da bir- araya gelerek konuları değerlendirdi.



Ziraat’in mevduatı arttı



Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, küresel dalgalanmada Ziraat Bankası’nın mevduat hesaplarındaki patlamayı da şöyle açıklılyor “Bizim aylık mevduat artışımız 600 milyon YTL. Şu anda bu rakam 1 milyar YTL’ye çıktı. Biz, bankamızdan dışarıya mevduat çıkışına strateji olarak izin vermiyoruz. Ama şunu da özellikle belirtmek isterim ki bize gelişi de teşvik etmiyoruz. Faizleri düşük tutuyoruz.”